Владимир Плющев: «Хоккей – это не базар! Не думаю, что «Авангард» выиграет Кубок»

Постоянный эксперт «ТИ-Спорта» Владимир Плющев оценил тенденции сокращения бюджетов ряда клубов КХЛ и роли тренеров в новых реалиях. Также рассказал о девальвации «зеленого дерби» на фоне сдачи позиций «Ак Барса» и «Салавата», опасениях Никитина о ЦСКА. И о странной селекционной работе «Авангарда» и СКА.





«Авангард» будет решать какие-то задачи, но я не думаю, что они способны решить основную. А именно – Кубок Гагарина»

Фото: hawk.ru

«Клубы в КХЛ усредняются, поэтому на первый план будет выходить тренерская работа»

– Сейчас у КХЛ есть несколько проблем с командами. «Салават Юлаев» в долгах и вынужден будет серьезно сбавить аппетиты. Каким вы видите будущее Уфы в КХЛ?

– Вопрос достаточно простой. «Салават» всегда был любимой командой в республике. Болельщики всегда ее активно поддерживали. Я не думаю, что они будут статистами. У них и в прошлом сезоне были сложные времена, но они дали бой многим командам. И могу сказать, что в плей-офф качели могли качнуться как в одну, так и в другую сторону. Команда боевитая, и я не думаю, что игроки или тренеры рассчитывают на то, чтобы быть статистами. Все будет нормально.

– Но прошлогодняя команда была укомплектована серьезнее. Сейчас же ушли несколько лидеров. И могут уехать Ливо с Хмелевским.

– Сейчас вообще селекция во многих клубах идет достаточно непонятная. Я не знаю, чем руководствуются руководители, но команды теряют своих лидеров практически все. Кто-то делает революцию, кто-то еще что-то делает. Много игроков уходит из топовых клубов. Сомневаюсь, что в этом сезоне будет какой-то жесткий лидер. Другой вопрос, что кубковые восьмерки определятся, я думаю, уже к концу сентября.

– Учитывая сегодняшнюю ситуацию в «Салавате», это может повлечь за собой девальвацию «зеленого дерби» с «Ак Барсом»?

– Сейчас сложно об этом судить. И «Ак Барс» теряет определенные позиции в уровне игроков, и Уфа теряет. Все будет зависеть от тренерской работы. Но это касается практически всех клубов. Раньше многие рассчитывали на прикупленных легионеров, которые будут решать задачи, и они решали задачи, как в минском «Динамо». А сейчас в основном будет видна как раз тренерская работа. Не потому, что они у нас такие выдающиеся, а потому что ситуация этого будет требовать от них. Потому что перспективы с игроками у нас не очень хорошие. Особенно с молодыми. Хоккеисты уходят из одного клуба и переходят в другой. Поэтому уровень во всех командах в целом усредняется.

Но это было видно и по прошлому, и по позапрошлом сезону. Но не лидеры отрываются от середняков и аутсайдеров, а наоборот.

«И «Ак Барс» теряет определенные позиции в уровне игроков, и Уфа теряет» Фото: hcsalavat.ru

«Не думаю, что «Ак Барс» откажется от больших задач»

– Вы справедливо отметили, что «Ак Барс» тоже усредняется в уровне, теряет позиции. На что может претендовать Казань в будущем сезоне?

– «Ак Барс» во всей своей истории в КХЛ всегда ставил перед собой самые большие задачи. Не думаю, что в этом сезоне они откажутся от этого. И болельщики, наверное, плохо воспримут, если кто-то скажет «ну, мы вышли поиграть», как некоторые клубы делают. Выходят поиграть и перед своими спонсорами и отчитаться: «Да, мы в плей-офф попали, а остальное вроде как неважно». Нет. «Ак Барс» всегда будет ставить задачи самого высокого уровня. Вопрос другой: насколько команда будет организована в технико-тактическом плане, в каком направлении она будет действовать, как она будет проявлять себя – это все зависит только от тренерского штаба. Больше ни от кого.

Ну, наверное, какую-то селекционную работу все-таки согласовывают между менеджерами и тренерами. И в «Ак Барсе» всё будет зависеть от тренеров, и в ЦСКА будет зависеть от тренеров, и в Уфе, и в «Динамо»... И в СКА будет зависеть от тренеров, потому что идет слишком большая ротация игроков и слишком много непонятных и неожиданных явлений в нашем хоккее, связанных с миграцией игроков из клуба в клуб. От кого-то отказываются почему-то.

Я вот прочитал, что Гусев и Слепышев будут приняты в «Динамо» на просмотровый контракт. Я не понимаю, что творится, но это два игрока, которые себя проявили, уровень их мастерства известен давно. Если руководитель «Динамо» не видит, что эти игроки могут подойти, то зачем тогда чехарду устраивать с просмотровыми контрактами? Это опытные хоккеисты. Их или надо брать, или не надо брать. Пусть агенты занимаются вопросами с другими командами.

– Там вопрос с финансами. «Динамо» хотят расчистить место под потолком, а потом принять их на основные контракты.

– Если у вас проблемы с финансами, ну выложите те условия, которые есть. Примут их или не примут. Чего народ-то смешить? Люди уже прошли в хоккее многое, и им предлагают просмотровые контракты.

– Вернемся к «Ак Барсу». Недавно пошли странные слухи о сокращении бюджета на 25%. Клуб об этом не заявлял, но вы видите в этом тенденцию в целом в нашем хоккее на фоне того же «Салавата», исчезновения «Витязя» и так далее? Идет перенаправление финансов на другие, более жизненно важные вещи? А хоккей отходит на второй план?

– Сейчас есть много других вопросов, связанных с финансированием госбюджета, госзакупками, социальной программой. Но если клубы продекларировали, что они профессиональные клубы, то вы занимаетесь профессиональной финансовой деятельностью. Нельзя рассчитывать только на бюджет республики или бюджет города, что в основном, в принципе, и происходит.

Профессиональная команда должна зарабатывать деньги сама, а не разбазаривать их по сторонам. Когда приглашают далеко не первых звезд даже не энхаэловских, а ахаэловских и платят им колоссальные деньги...

Этот вопрос давно стоял. Я давно поднимал эти вопросы, но никто не хочет слушать, никому это было не интересно. Я давно понимал, что нужно будет заниматься собственной подготовкой, собственными кадрами, собственными звездочками. Именно звездочками, а не ширпотреб выпускать, который в принципе везде одинаковый. А вот со звездочками у нас тяжело. Индивидуальный подход к игрокам тоже отсутствует. Но самое главное, что у нас нет воспроизводства ярких игроков практически во всех амплуа – начиная с защитников, центральных нападающих, крайних нападающих. Ну и с уходом многих вратарей в НХЛ и АХЛ уровень просел.

А это всё зависит от подготовки. Если у нас идет усредненная подготовка по каким-то шведско-скандинавским и североамериканским методикам, то вы и получаете беготню на площадке, а не игроков. А те игроки, которые в хоккей играют, они уезжают в НХЛ.

«Ак Барс» во всей своей истории в КХЛ всегда ставил перед собой самые большие задачи. Не думаю, что в этом сезоне они откажутся от этого» Фото: ak-bars.ru

«Хоккей – это не базар, где можно покупать и перепродавать. Не думаю, что «Авангард» выиграет Кубок»

– Вы сказали, что не видите серьезного лидера. Разве «Авангард» на Востоке таким не выглядит?

– Хоккей и спорт – это не базар и не рынок. Да, идет активная политика по приобретению игроков. Но набор хоккеистов – это еще далеко не команда. А когда клуб теряет своих лидеров, то теряет свое лицо, и получается сборная солянка. Так в том-то и дело, что еще из нее нужно сделать команду. Я сомневаюсь, что в этом сезоне получится.

– Там проводят очень странное лето. Сначала приглашают защитника, потом отправляют его обратно в свою бывшую команду. Вы можете вспомнить что-то подобное?

– Как я уже сказал, команды не делаются таким образом, что приезжаем на рынок, покупаем, потом перепродаём. Команда – это организм, который должен быть сработанным. Я не уверен, что сезон можно построить из разношерстных игроков, совершенно с разной психологией, совершенно с разным уровнем понимания игры. И что эта команда будет способна добиваться больших результатов. «Авангард» будет решать какие-то задачи, но я не думаю, что они способны решить основную. А именно – Кубок Гагарина.

«У «Барыса» очень много внутренних проблем, они их никак решать не хотят и не понимают» Фото: hcbarys.kz

«Вряд ли у «Барыса» сезон будет лучше, чем прошлый. Кравец там мало что изменит»

– Есть большие проблемы у лиги с астанинским «Барысом». Ходят разговоры, что крупная российская корпорация готова вложить в них 2 млрд. Нужно ли это?

– Я думаю, что для российской крупной корпорации это будет не самое удачное вложение, потому что сколько туда ни вкладывай, там надо менять немножко другое. А если за них даже кто-то возьмется, то я не думаю, что результат будет лучше, чем в прошлом году.

– Судя по всему, это делается для того, чтобы КХЛ сохранила статус международной лиги. Считаете это целесообразным?

– Если это делается только для этого, то я думаю, это слишком дорогая плата. Все-таки эти финансовые ресурсы можно было бы вложить в немножко другое направление для развития российского хоккея. У «Барыса» очень много внутренних проблем, они их никак решать не хотят и не понимают. Они подходят к хоккею по принципу «есть мои, есть чужие». Хоккей – это многонациональная игра, и привлекать туда игроков надо не по паспорту, а по мастерству.

– Главным тренером в «Барыс» назначили Михаила Кравеца. Это поможет, учитывая, что там проблема с составом?

– Я не думаю, что Кравец сможет сделать что-то выдающееся, чтобы «Барыс» не болтался внизу, а был хотя бы четко в середине.

«С такой селекцией я не знаю, на что будет претендовать СКА с Ларионовым» Фото: ska.ru

«Приходить Ларионову и рушить всё, что было в СКА до него, неправильно. У команды было свое лицо»

– У вас не складывается впечатление, что Игорь Ларионов стреляет себе в ногу столь резкими движениями в питерском СКА сразу после назначения?

– Те, кто знает, как строятся команды, в том числе чемпионские, наверное, видят много проблем в той работе, которая сейчас происходит в СКА. Отказываются от игроков, которые себя проявили в СКА достаточно сильно. Приобретаются хоккеисты не высшего сорта. Потом вся эта чехарда с новыми явлениями, с новыми логотипами, с новыми претензиями. Рушить всё то, что было до него, наверное, неправильно. У команды все-таки было свое лицо, была своя история, предыстория. Ну а с такой селекцией я не знаю, на что будет претендовать СКА с Ларионовым.

– Как оцениваете перемены в ЦСКА и селекционную работу?

– Призванные игроки в команде хорошие, как и в прошлом году. В прошлом году была команда, я бы сказал, по потенциалу очень хорошая. Другой вопрос, что этот потенциал не был использован. Ну а в этом году решили, что все то, что было приглашено в прошлом году, уже не нужно. Сейчас тоже появились хорошие, наверное, ребята. Но еще раз говорю – команда чемпионская за сезон не строится. Что получится в этом году, я не знаю. Никитин шел к чемпионству c «Локомотивом» четыре сезона. Дадут ли Никитину четыре в ЦСКА, мне сложно сказать. Я думаю, что этот сезон для многих в ЦСКА может быть краеугольным.

«Все-таки это тренер, который 4 года проработал. Чтобы не обострять, не создавать каких-то негативных явлений в Ярославле. Но приглашение должно быть» Фото: hclokomotiv.ru

«Локомотив» не прав. Можно было отправить приглашение, а Никитин сослался бы на занятость. Нужно быть выше некоторых моментов»

– Вы уже упомянули, что Игорь Никитин никогда не славился умением давать быстрый результат. Сумеет на этот раз выстроить сильную команду уже в первом сезоне?

– Я еще не видел этот состав в деле, не видел саму по себе игру, в каком направлении будут двигаться, какая тенденция игровая будет у ЦСКА в этом сезоне.

В общем-то, у «Локомотива» была внешне тяжелая игра. Будет ли у ЦСКА такая же игра, я не знаю. По селекции все говорят, что это здорово. Но еще раз я повторяю, в прошлом году тоже было всё здорово, прекрасно. Стольких ребят вернули из фарм-клубов НХЛ. Но, тем не менее, что ожидалось – не произошло.

– Как вы оцениваете историю с неприглашением Никитина и его помощников на чемпионский парад «Локомотива»? На чьей вы стороне?

– Конечно, я думаю, «Локомотив» не прав. Хотя бы в том, что надо было все-таки формально приглашение направить. Все-таки это тренер, который 4 года проработал. Чтобы не обострять, не создавать каких-то негативных явлений в Ярославле. Но приглашение должно быть.

Я думаю, что с учетом сложившейся ситуации Никитин поблагодарил бы, но сослался бы на занятость и тому подобное. Ну и тем более перстень должен быть его однозначно. Ну и надо быть выше каких-то деталей и мелочей. Все-таки команда – чемпион, команда – победитель Кубка Гагарина. Ну и так просто отмахнуться и сказать, что ты не ты, а я не я и свадьба не моя... Немножко не солидно.

Ситуация с Никитиным мне напомнила свою когда мы с «Ак Барсом» завоевали серебро, а на награждении я не смог присутствовать. То моя медаль испортилась.