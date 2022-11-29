«Выстрел был случайным»: Обвиняемый в убийстве в лифте на Минской сказал последнее слово

фото: Елена Саляхова

Приговор обвиняемому в убийстве бизнесмена в лифте на Минской сегодня вынесет Верховный суд Татарстана. На скамье подсудимых – 36-летний Марат Низамов. Прежде чем огласить окончательное решение по делу, суд предоставил ему возможность выступить с последним словом.

«У меня не было цели его убивать. Завязалась драка, во время которой ружье случайно выстрелило. Я жалею, что так получилось», – сказал Низамов.

Через несколько часов Верховный суд РТ поставит точку в деле.

Напомним, что по версии следствия, в сентябре прошлого года Низамов должен был купить у 51-летнего казанского бизнесмена Рафаэля Дускаева два земельных участка. Сумма сделки составила 12 млн рублей. Оформив договор, мужчины поехали домой к Низамову.

В лифте покупатель передал бизнесмену кейс, в котором вместо настоящих денег находились купюры «банка приколов». Между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого Низамов выстрелил в голову Дускаева из карабина «Сайга». После этого, он вытащил тело убитого на лестничную площадку и скрылся. Низамова поймали, когда он вместе со своим отцом на машине пытался уехать из города.

В прениях прокуратура просила суд признать Низамова виновным в убийстве и отправить его за решетку на 15,5 лет.

