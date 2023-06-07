Выставочная площадь Kazan Digital Week забронирована на 53%

Рифкат Минниханов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Площадь выставки, которая пройдет в столице Татарстана в рамках международного форума Kazan Digital Week, забронирована более чем наполовину — 2 094 из 3 943 квадратных метров. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.

«4 тысячи квадратных метров почти. Из них сегодня 53% уже забронировано. Если говорить конкретно об экспонентах, то на сегодня зарегистрировано 33 экспонента. На стадии рассмотрения находятся 28 потенциальных экспонента. В прошлом году было 133», — сообщил он.

На площадке будут экспонироваться и крупные компании. По словам Минниханова, это приоритет для средних и малых компаний, которые могут дать предложения. Также и крупным компаниям интересны решения мелких компаний.

«Если в позапрошлом году были претензии со стороны участников о том, что мы общаемся только между собой, а извне мало приезжают и мало интересуются, то в прошлом году компании говорили: „Мы не успеваем пот вытирать, очень много интереса, договоренностей“. Те, кто выставляется на нашей экспозиции, мы вам гарантируем, что будет весело. Будет много покупателей, мы вам это обеспечим», — заявил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Kazan Digital Week в 2023 году получил федеральный статус. Оргкомитет по подготовке международного форума возглавляет министр цифрового развития России Максут Шадаев.