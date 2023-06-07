Минцифры РТ: «Kazan Digital Week-2023 представляет большой интерес для стран ОИС»

Главной повесткой Kazan Digital Week-2023, который состоится в столице Татарстана с 20 по 23 сентября, станет показ и продажа тех ИТ-продуктов, которые представлены на российском рынке для российских компаний. А с учетом того, что форум международный, большую заинтересованность проявляют страны ОИС, коллеги из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

Министр напомнил, что Kazan Digital Week-2023 сделал новый виток развития, выйдя на федеральный уровень. В этом году образован организационный комитет по подготовке и проведению форума, его возглавил глава Минцифры России Максут Шадаев.

Оргкомитет займется разработкой и утверждением плана мероприятий в рамках форума, организацией положений для взаимодействия различных органов и ведомств.

Сопредседателями Шадаева станут замглавы Минцифры РФ Максим Паршин, а также Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Кроме того, в его состав вошли вице-премьеры РТ Роман Шайхутдинов, Шамиль Гафаров, глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин и председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов, которые станут заместителями сопредседателя оргкомитета.

Членами комитета также станут руководители цифровых компаний, вузов, руководители татарстанских министерств и ведомств, представители банков, СМИ и других организаций республики.

«Это новый шаг в развитии уже федеральной повестки, который мы широко обсуждаем в Казани вместе с наукой, бизнесом, государством. Мы считаем, что это залог успеха, когда все стороны видят эффективность, связанную с развитием цифровизации, повышением промышленности, тем более в условиях нового времени. Мы видим востребованность наших российских компаний, особенно в сфере промышленной цифровизации, программных продуктов, которые замещаются нашими решениями, разрабатываемыми на протяжении 30 лет», — отметил спикер.

Айрат Хайруллин рассказал, что в первый «ковидный» год Kazan Digital Week был полностью проведен в цифровом формате. Этот вид проведения события доказал свою востребованность. Так, в прошлом году в форуме и выставке приняло участие 14 тыс. человек и около 3 тыс. участников — онлайн.

«Это дает возможность говорить, что наши идеи, мысли и подходы востребованы не только в Татарстане и России, но и для участников из любой точки мира», — заключил спикер.