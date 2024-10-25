Выставку «Сделано в Татарстане» посетили 29 делегаций саммита БРИКС. В общей сложности это около 1 тыс. человек. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил заместитель Премьер-министра РТ, руководитель аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.

«Решение о создании научно-промышленной выставки "Сделано в Татарстане" было очень правильным. Многие международные гости интересовались нашей продукцией», – добавил он.

Саммит БРИКС проходил в Казани в течение трех дней — с 22 по 24 октября. Мероприятие собрало представителей более 30 государств, 22 из которых были представлены на самом высоком уровне.

Выставка «Сделано в Татарстане», напомним, продолжит работу до 27 октября.