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Выставку «Сделано в Татарстане» посетили 29 делегаций саммита БРИКС
Выставку «Сделано в Татарстане» посетили 29 делегаций саммита БРИКС. В общей сложности это около 1 тыс. человек. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил заместитель Премьер-министра РТ, руководитель аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.
«Решение о создании научно-промышленной выставки "Сделано в Татарстане" было очень правильным. Многие международные гости интересовались нашей продукцией», – добавил он.
Саммит БРИКС проходил в Казани в течение трех дней — с 22 по 24 октября. Мероприятие собрало представителей более 30 государств, 22 из которых были представлены на самом высоком уровне.
Выставка «Сделано в Татарстане», напомним, продолжит работу до 27 октября.
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