Выставку «Ислам на почтовых открытках» представит Музей исламской культуры Кремля Казани

В Казанском Кремле, в Музее исламской культуры, 17 июня откроется выставка «Ислам на почтовых открытках». 222 экземпляра экспозиции предоставит московский коллекционер Низами Ибраимов: мечети и медресе, культовые места, представители интеллигенции, народные типажи, события, в которые были вовлечены мусульмане Поволжья, Урала, Санкт-Петербурга и Москвы, Сибири, Дальнего Востока, Кавказа и Средней Азии запечатлены на так называвшихся открытых письмах периода Российской империи.

«Сам коллекционер будет присутствовать на открытии выставки. С Казанью он не особо связан, это представитель крымских татар. А открытки, которые он предоставляет для экспозиции, — реальные, отправляемые когда-то друг другу людьми послания. Есть, например, из Ташкента в Екатеринбург, из Москвы, причем некоторые мы специально будем экспонировать именно оборотной стороной, где видно, что сообщали люди друг другу этим посланием», — рассказал «Татар-информу» руководитель Музея исламской культуры Ильнур Низамиев.

Музей впервые обращается для рассказа об исламе в России к такому материалу, подчёркивают организаторы. Почтовая открытка, уверены музейщики, — уникальный объект, чья тиражность и демократичность обеспечила многообразие сюжетов.

Открытки сообщали также о семейных, бытовых событиях, перемещениях отправителя, служили памятным предметом. Их привозили из поездок и путешествий, из хаджа. Открытки много сообщали и о взглядах отправителя. Посетители увидят окрытки с фотопортретами татарских интеллектуалов и просветителей — Исмаила Гаспринского, Фатиха Карими, Юсуфа Акчуры, Садри Максуди, Абдурашида Ибрагимова и других.

Дополнят выставку дореволюционные книги и журналы, документы — все это поможет представить многообразие мусульманских культур России.

Выставка приурочена к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. В конце мая, как сообщал «Татар-информ», Почта России выпустила видовые открытки с достопримечательностями Татарстана.