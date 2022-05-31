Достопримечательности Татарстана попали на открытки из лимитированной серии Почты России

Почта России выпустила новые видовые открытки, на которых запечатлены татарстанские достопримечательности. В серию, посвященную летнему туризму, вошли открытки с изображениями знакомых мест 20 российских регионов.

«Серию украсили лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса Русского географического общества „Самая красивая страна“. Для каждого региона партнеры подготовили по пять вариантов открыток с разными достопримечательностями. Например, для Татарстана это Елабужское городище, остров-град Свияжск, виды Казани, Великий Болгар и Спасский собор», — говорится в сообщении Почты России.

Открытки выполнены в едином стиле, поэтому отлично подходят для коллекционеров.

«Начать коллекцию можно с самых активных туристических направлений — именно они первыми попадают на открытки», — рассказала директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России Софья Ваняткина.

Среди 20 регионов, попавших в выпуск, — Татарстан, Краснодарский, Приморский и Алтайский края, Ростовская, Воронежская, Тульская, Нижегородская, Калининградская, Архангельская области, Алтай, Калмыкия, Дагестан, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республика и др.

Отмечается, что до конца этого года в серию войдут фотографии с видами со всех субъектов РФ.