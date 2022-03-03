Выставку блинов организуют на Масленицу в менделеевском парке «Дружба»

Фото: архив «Татар-информ»

5 марта в парке «Дружба» в Менделеевске состоятся масленичные гулянья. Для жителей города и района подготовлена масштабная программа. В субботний день выступят под открытом небом более десяти фольклорных коллективов, состоится конкурс «Барыня Маслена».

«Гостей события ждет концертная программа, ярмарка и праздничная торговля, аттракционы для детей, катание на лошадях и повозках, игровые пятачки, выставка блинов. Также все желающие смогут угоститься блинами из печи и выпить горячего чаю», — рассказал «Татар-информу» замруководителя исполнительного комитета по социальным вопросам Айдар Сафаргалин.

Кульминацией мероприятия станет сжигание Чучела. Начало программы запланировано на 14.00.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что блинный мастер-класс от Гильдии поваров РТ покажут на Масленице в Свияжске.