Блинный мастер-класс от Гильдии поваров РТ покажут на Масленице в Свияжске
На острове-граде Свияжск 6 марта состоится празднование Масленицы. В программе запланированы масленичное шествие, традиционные песни и хороводы, пестрая ярмарка, ремесленные и кулинарные мастер-классы, сжигание чучела зимы. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе музея-заповедника.
«В прошлом году Масленицу посетили почти 20 тыс. человек. Это самая крупная посещаемость за один день мероприятия. Мы связываем это с тем, что это было практически первое мероприятие после длительных ограничений. В этом году прогнозировать сложно. Как правило, это 5–6 тыс. гостей», — поделилась с агентством руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.
На «Ленивом торжке» любой желающий сможет посетить кулинарные мастер-классы от Гильдии поваров РТ по приготовлению блинов. Тут же состоятся богатырские забавы с участием клуба исторической реконструкции «Мидгард».
На «Народный базар» можно будет принести с собой разные мелочи, а детям — поднадоевшие игрушки, с которыми они готовы расстаться. Предполагается шуточный обмен без денег.
Для гостей острова также будут организованы ремесленная ярмарка, мастер-классы, «Каша из топора», фудкорт, катания на лошадях, лучно-арбалетный тир, метательный тир и другие интерактивные площадки.
Любители традиционных народных игр сразятся в «Перетягивание каната», «Прыжках через скакалку», «Ходулях», «Ягодках», «Гирях», «Царе горы», «Маятнике», «Бое мешками на бревне» и многих других. «Театр Петрушки» даст представление Петра Петровича Уксусова.
На музыкальной сцене выступит полюбившийся свияжским гостям Даня Воронков с программой «Песни народов мира под балалайку», а также фольклорные коллективы Татарстана. Кульминацией праздника станет театрализованное огненное представление от группы «Дженази» и сжигание чучела Масленицы.
Начало празднования запланировано на полдень. Вход на территорию музея-заповедника свободный.
Фото: музей-заповедник «Остров-град Свияжск».