Выставку «Александр Македонский» обновят новыми артефактами – гравюрами и коптским сукном

Центр «Эрмитаж-Казань» в Казанском Кремле готовит ротацию масштабной выставки из фондов Государственного Эрмитажа «Александр Македонский. Путь на Восток». Экспозицию покинут 14 графических работ (XV – XVIII веков) и 7 тканей Коптского Египта (III – XI веков) – их заменят другие аналогичные экспонаты.

«Ротация в музее необходима для сохранности шедевров, представленных на выставке. Хрупким произведениям необходимы особые условия хранения. Среди произведений, которые появятся в экспозиции – ткани Коптского Египта (“Три грации", "Эроты в медальонах", "Эрот с чашей", "Суд Париса", два фрагмента ткани под названием “ Орфей, играющий на лире”, “Всадник”. Все эти образцы – текстиль IV – VI веков, который сохранился до наших дней, как и папирусы, благодаря сухости почв в Египте. Гравюры, представленные сейчас на выставке, будут заменены графическими работами по композициям французского живописца Шарля Лебрена, созданным по заказу Людовика XIV», – рассказала «Татар-информу» сотрудник Центра «Эрмитаж-Казань Алина Маркова.

Выставка, напомним, открылась 22 февраля с участием директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Всего в столицу Татарстана из города на Неве к выставке было перевезено около 400 экспонатов, которые охватывают период с IV века до нашей эры до конца XIX столетия, — археологические артефакты, картины, оружие, скульптуры, ювелирные украшения, монеты, так или иначе связанные с именем и образом великого полководца.

Некоторые образцы коптских тканей посетители уже могли видеть на выставке с момента ее открытия. Копты, к слову, – это арабоязычные египетские христиане, потомки населения Древнего Египта. После ротации лоскутов древнего текстиля гости смогут оценить другие экземпляры ткацкого ремесла древних египтян-христиан.

К настоящему моменту, как сообщили информагентству в Центре «Эрмитаж-Казань», выставку «Александр Македонский. Путь на Восток» посетили уже больше 40 тысяч человек. Это уже 25-й проект Государственного Эрмитажа в Центре «Эрмитаж-Казань».

«После завершения выставки все произведения вернутся в Санкт-Петербург, но гравюры и ткани долгое время нельзя будет экспонировать», – пояснили «Татар-информу».

Выставка «Александр Македонский. Путь на Восток» будет работать в Центре «Эрмитаж-Казань» до 8 октября.