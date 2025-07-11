Выставку «Агроволга» посетили более 13 тыс. человек из 28 стран

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За три дня, с 9 по 11 июля, Международную агропромышленную выставку «Агроволга 2025» в МВЦ «Казань Экспо» посетили более 13 тыс. человек из 28 стран и 81 региона России. Участниками выставки стали свыше 380 компаний из семи стран, включая 18 иранских и 12 китайских, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В рамках деловой программы состоялись две масштабные конференции – международная научная конференция по селекции, растениеводству и агробиотехнологиям и специализированная конференция по кормопроизводству», – рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

По его словам, эти мероприятия объединили ученых, аграриев и экспертов для обсуждения перспектив развития отрасли.

В рамках выставки также прошли республиканский конкурс «Краса Агроволги», чемпионат по профессиональному вождению на газомоторных тракторах «Беларус» «МТЗ-шоу» и Международный турнир по обрезке копыт крупного рогатого скота.

Так, гранд-чемпионкой конкурса «Краса Агроволги» признаны нетель из предприятия «Орсис-Агро» Нижнекамского района и корова из хозяйства «Мир» Елабужского района. Чемпионками стали нетель из сельхозпотребкооператива «Кушар» Атнинского района и корова из компании «Август – Муслюм» Муслюмовского района. Вице-чемпионкой стала корова из хозяйства «Вахитово» Кукморского района и нетель из «СХП имени Сайдашева» Тукаевского района.

В номинации «Лучший специалист» турнира по обрезке копыт КРС боролись 45 опытных мастеров, среди них победу одержал Виктор Кольчиков из Хакасии.

Кроме того, на площадке «Агроволги» были подписаны соглашения о сотрудничестве. Сегодня Татарский НИИ сельского хозяйства и Северо-Западный университет сельскохозяйственных и лесохозяйственных наук и технологий Китая подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области сбора, изучения, сохранения и использования генетических ресурсов растений.

Отдельным блоком проходила специализированная выставка техники и промышленного оборудования «Спецтехника 2025». Ее посетили более 5 тыс. специалистов, в том числе руководители предприятий и технических директоров, представителей закупочных служб и профильных организаций.