«Агроволга-2025»: дроны-агрономы, ягодные комбайны и 105 авто от Минниханова

Выставка «Агроволга-2025» открылась сегодня в «Казань Экспо». С представленными на ней продукцией и услугами ознакомился Раис РТ Рустам Минниханов. Его программа в рамках работы выставки была насыщенной – он также передал автомобили сельхозорганизациям и принял участие в запуске станций мобильной связи. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Выставка «Агроволга» это одна из главных площадок, где представляют современные разработки в сельском хозяйстве и пищевой промышленности

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сельхозорганизации получили более ста автомобилей

Международная агропромышленная выставка «Агроволга» проводится в Татарстане с 2021 года. Это одна из главных площадок, где представляют современные разработки в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. В этом году в ней принимают участие более 400 компаний из 27 стран, в том числе из Китая, Ирана и Белорусии.

До начала официального открытия «Агроволги» Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии вручения ключей от 105 автомобилей сельхозорганизациям.

Рустам Минниханов принял участие в церемонии вручения ключей от 105 автомобилей сельхозорганизациям Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это очень важный и ответственный день – проводим очередную агровыставку. С каждым годом она становится все краше. Сегодня ее украшают еще и автомобили, необходимые для решения задач агропромышленного комплекса», – сказал руководитель республики.

Так, 43 автомобиля Lada Niva Travel получило Управление сельского хозяйства и продовольствия, 12 Lada Granta – Управление Гостехнадзора PT, 40 Lada Vesta Универсал – Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ. Кроме того, 10 автолавок передано организациям потребительской кооперации республики.

Марат Зяббаров: «Вы та армия людей, которая выполняет огромный объем работы на сельских территориях» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вы та армия людей, которая выполняет огромный объем работы на сельских территориях. В условия напряженной ветеринарной обстановки огромная нагрузка ложится на ветуправление. Вам нужно внутри республики благополучие обеспечивать. Гостехнадзор ежегодно проводит техосмотр и контроль автомобилей. Татпотребсоюз обеспечивает жителей более тысячи деревень необходимой продукцией», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«Сельчане будут иметь такие же возможности, что и жители городов»

Подарок сегодня получили и жители малых населенных пунктов республики. Для них запустили 70 базовых станций мобильной связи по федеральной программе устранения цифрового неравенства между городским и сельским населением.

Раис РТ подчеркнул, что до конца года еще в 89 малых населенных пунктах появится интернет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для нас это очень важная работа. Искренние слова благодарности Правительству и Минцифры России», – сказал Минниханов на торжественном мероприятии.

Раис РТ подчеркнул, что до конца года еще в 89 малых населенных пунктах появится интернет.

«Наверное, особенно молодежь это почувствует, – заметил он. – Сельчане будут иметь такие же возможности, что и жители городов. Такой проект очень нужен, необходимо довести эту работу до логического завершения».

Айрат Хайруллин: «За последние три года у нас 274 сельских населенных пункта будут обеспечены мобильным интернетом, сотовой связью 4G» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин уточнил, что мобильной связью обеспечены населенные пункты, в которых проживает от 100 до 500 человек. «Таким образом, за последние три года у нас 274 сельских населенных пункта будут обеспечены мобильным интернетом, сотовой связью 4G. Практически стопроцентный охват всех муниципальных районов», – сообщил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гостям выставки показали тренажер для обучения полетам беспилотников

Каждый год на выставку «Агроволга» в Татарстан приезжают представители Министерства сельского хозяйства России. В этом году ее посетил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов. Он оценил экспозицию вместе с Раисом Татарстана.

Осмотр выставки гости начали с блока растениеводства. Во время обхода замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Дмитрий Яшин рассказал, что в республике стало развиваться производство сои. В этом году ей засеяно 62,5 тыс. га.

Осмотр выставки гости начали с блока растениеводства Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Уже много хозяйств в республике сеет сою. На сегодня это 58 хозяйств. Мы взяли в работу лучшие практики у других регионов. Да, где-то это тестовые посевы, но видно, что культура распространяется», – проинформировал он.

Заинтересовала Минниханова и Некрасова экспозиция Национального союза предприятий индустрии учебного оборудования и средств обучения и поставщиков образовательных организаций. Он представил тренажер для обучения школьников полетам беспилотных летательных аппаратов. Такие дроны необходимы в растениеводстве, например, для контроля за вредителями.

На «Агроволге» представили комбайн по сборке ягод

Не обошли вниманием Минниханов и Некрасов специализированную выставку техники и промышленного оборудования «Спецтехника». В ней принимают участие более 60 компаний-экспонентов. Они демонстрируют новинки техники, оборудования и решений для различных отраслей.

Стоит отметить, что впервые на одной площадке собрались ведущие производители и поставщики техники для строительной, транспортной, дорожной, коммунальной, нефтегазовой и лесозаготовительной отраслей.

Раису Татарстана и директору департамента Минсельхоза РФ была продемонстрирована работа машин в реальных условиях.

Основным мероприятием в блоке животноводства стал Республиканский конкурс-выводка коров «Краса Агроволги». Своих животных на конкурсе представили 38 хозяйств Татарстана. Они привезли 35 племенных коров и 40 нетелей. Площадку проведения этого конкурса и Международного турнира по обрезке копыт крупного рогатого скота также посетили Минниханов и Некрасов.

Основным мероприятием в блоке животноводства стал Республиканский конкурс-выводка коров «Краса Агроволги» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, интересной для них стала и разработка Казанского государственного аграрного университета и одного из инновационных предприятий – комбайн для механизированной уборки ягод. Его собрали студенты вуза.

На выставке почетным гостям также показали оборудование для животноводческих ферм, корма, ветеринарные препараты, минеральные удобрения, рассказали о цифровых решениях. Они обошли опытно-демонстрационные поля.

«Татарстан – один из лидеров сельскохозяйственного производства России»

Выставка «Агроволга» – важное событие для сельского хозяйства не только Татарстана, но и России в целом, заявил на ее торжественном открытии Минниханов.

«Мероприятие востребовано специалистами АПК, способствует сотрудничеству товаропроизводителей, сельчан и ученых. Радует, что с каждым годом число участников и гостей «Агроволги» неизменно увеличивается», – сказал он.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан – один из лидеров сельскохозяйственного производства России. Так, за прошлый год республика вошла в тройку ведущих регионов по объему сельхозпродукции.

Рустам Минниханов: «Выставка «Агроволга» – важное событие для сельского хозяйства не только Татарстана, но и России в целом» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Этот результат достигнут благодаря ежедневной слаженной и упорной работе наших аграриев. Только за последние пять лет в республике произведено более 10 млн тонн молока, 2,6 млн тонн мяса и почти 8 млрд штук яиц. Выращено 10 млн тонн сахарной свеклы, 6 млн тонн картофеля и овощей. За этот период сельчане положили в закрома более 20 млн тонн зерна. И это несмотря на сложные погодно климатические условия, которые мы наблюдаем практически каждый год», – констатировал Раис РТ.

Эти достижения, по его словам, свидетельствуют об эффективности аграрной политики, проводимой в Татарстане. Ежегодно на развитие АПК республики из федерального и регионального бюджетов направляется около 15 млрд рублей, добавил Минниханов.

«Сегодня АПК Татарстана – современная высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом развития. Это позволяет привлекать значительный объем инвестиций. Только за прошедшие пять лет их объем превысил 170 млрд рублей», – отметил он.

Роман Некрасов отметил, что на выставке всегда большое внимание уделяется социальному развитию села Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все больше международного внимания привлекает к себе площадка в Татарстане»

Выставка «Агроволга» – это событие, которое занимает важное место в аграрном календаре России, заявил Некрасов.

«И все больше международного внимания привлекает к себе площадка, расположенная в Татарстане. Мы учимся друг у друга, знакомимся с передовыми достижениями, обмениваемся опытом, знаниями. Последние достижения в сфере агропромышленного производства, растениеводство, животноводство, переработка, механизация, производство минеральных удобрений, средств защиты растений, сельскохозяйственная техника – нет таких направлений, которые нельзя не увидеть на этой выставке», – подчеркнул директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ.

Он отметил, что на выставке всегда большое внимание уделяется социальному развитию села. «И сегодняшнее вручение машин организациям потребительской кооперации как раз говорит о том, что руководство республики, лично Рустам Нургалиевич, очень внимательно относится к нуждам и чаяниям простого жителя сельской глубинки. А Россия всегда жила и будет жить своей деревней, своими сельчанами и теми гражданами, которые обеспечивают нашу продовольственную безопасность», – подчеркнул Некрасов.