Выставка техники и гастроулица: зеленодольский Сабантуй собрал 40 тыс. гостей

Сегодня Сабантуй в Зеленодольске посетили 40 тысяч гостей. Почетными гостями стали депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

В сопровождении мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева гости посетили русское и татарское подворья. В одном из них снимали фильм «Немая кукушка» по одноименной повести народного писателя Татарстана Зульфата Хакима. Картина еще не вышла, но сегодня гости могли увидеть эксклюзивные кадры.

У русского подворья новинка Сабантуя.

«В призовой фонд в этом году входят два племенных быка породы Абердин-ангус и Кросс Абердин-ангус. Беги и Берни — на двоих вес составляет почти 2 тонны», — рассказал Афанасьев.

Большой интерес у публики вызвала выставка ретро-техники. Один из экспонатов — автомобиль «Волга» 70-х годов выпуска. Это служебная машина председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина в годы его работы первым секретарем Альметьевского горкома КПСС. Стоит отметить, таких в мире осталось всего три экземпляра.

На гастроулице «Тэмле урам» собрались одни из лучших поваров республики. Всем детям праздника раздали бесплатное мороженое.

Впервые в зоне «парасабантуя» прошел урок жестового языка. Занятие провела председатель общества глухих и педагог дополнительного образования «Исток» Марина Кудрявцева.

Мастер-класс «Урок РЖЯ» длился от 10 до 30 минут — в зависимости от зрительной памяти ребенка или взрослого. Участники складывали слова в словосочетания и предложения, а также получили памятки с азбукой — дактилологией глухих.

На сцене центрального майдана выступили заслуженный артист РТ Ришат Тухватуллин, звезды татарской эстрады Рустем Насыбуллин и Ильнур Кулахметов, государственный фольклорный ансамбль кряшен «Берменчек», фолк-группа «Закария», этногруппа «Риваят».

Звание «Батыр сева 2024» присудили механизатору ООО ВЗП «Заволжья» Рустаму Залялову. Ему вручили автомобиль марки LADA.

Трактором марки «Рустрак» за многолетний добросовестный труд и большой вклад в систему агропромышленного комплекса Зеленодольского района наградили начальника отряда ООО ВЗП «Заволжья» Ильнура Хантемирова.

Всего награды вручили 24 передовикам сельскохозяйственной отрасли.

Жаркая борьба развернулась в финале корэш. За звание абсолютного батыра боролись чемпион России, 10-кратный абсолютный батыр зеленодольского Сабантуя Фирдус Зайнуллин и абсолютный батыр прошлого года, уроженец села Большие Ачасыры Айдар Ахметов.

В прошлом году именно Айдар смог победить «непобедимого» Фирдуса. Сегодня шансы были 50/50, но волевую победу удалось завоевать Зайнуллину. Ему вручили барана и призовой автомобиль.

«Боролись мальчишки, юноши — мои ученики, будущие чемпионы — в пяти весовых категориях. Трое моих ребят выиграли. Желаю дальнейших побед. Победа с каждым годом дается все тяжелее. Сабантуй я выигрываю в 11-й раз. Молодежь растет, крепчает», — поделился Фирдус Зайнуллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевском районе традиционный татарский народный праздник Сабантуй впервые прошел на новом месте — стадионе имени Д.И.Менделеева.