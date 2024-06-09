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В Менделеевске в Год семьи организовали особую детскую зону Сабантуя
В Менделеевском районе традиционный татарский народный праздник Сабантуй впервые прошел на новом месте — стадионе имени Д.И.Менделеева. Традиционно начался он со скачек на ипподроме, далее гуляния переместились на стадион. Одним из красочных событий стал парад сельских поселений, на котором жители прошли по стадиону в традиционных костюмах народов, проживающих в районе.
«Сабантуй — это день, когда мы вновь говорим нашим аграриям „Спасибо“. С раннего утра они выходят в поля, чтобы на наших столах всегда был хлеб, глобально — обеспечивают продовольственную безопасность нашей родины. По многим показателям в сельском хозяйстве в этом году мы показали рост, и эту тенденцию продолжим», — отметил на празднике глава района Радмир Беляев.
Гости праздника также оценили саму площадку проведения праздника.
«Раньше мы здесь катались на горках, был пустырь, а теперь такое прекрасное благоустроенное место», — поделилась одна из местных жительниц.
Для детей в Год семьи на Сабантуе организовали специальную зону со сладкими угощениями и забавами: можно было попрыгать на батутах, покататься на каруселях и не только. Рядом развернулся майдан Сабантуя с традиционными конкурсами и состязаниями.
В разбивании горшка попробовал свои силы и гость праздника — председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. За удачную попытку он получил набор шашек.
«С большим удовольствием приехал на это позитивное мероприятие, наградил победителей традиционных скачек, попробовал национальные татарские блюда. Вместе с Эдуардом Шарафиевым, депутатом Госсовета РТ, ветераном СВО, поздравил жителей Менделеевского района с Сабантуем, поблагодарил за большой вклад в развитие сельского хозяйства», — рассказал Нилов.
Абсолютным батыром Сабантуя-2024 стал Калимуллин Реназ. Ему вручили главный приз — барана и сертификат на холодильник.
Завершился Сабантуй концертной программой. Хедлайнерами стали заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Ришат Тухватуллин и группа ABIEM project.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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