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СВО 30 августа 2024 14:40

Выставка оружия и нейрофотобудка: в День РТ в Казани можно было вступить в Армию Победы

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На праздновании дня Казани и Татарстана сегодня у центра семьи «Казан» проводится патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «Вступай в Армию Победы».

В автономной палатке все желающие смогут получить подробную информацию о военной службе по контракту, подать заявление и пройти первичный отбор.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Каждый желающий может узнать, что такое военная служба по контракту. Мы расскажем о приоритетных воинских частях, которые сейчас комплектуем. Также можно пройти первичные мероприятия отбора. Здесь же у нас представлены макеты автоматов Калашникова и два макета гранат. Любой желающий может подойти, посмотреть, потрогать макеты, а также попробовать себя в сборке и разборке автомата. Здесь же у нас представлен примерный макет экипировки военнослужащих ВС РФ и надетый на военнослужащего комплект боевого снаряжения», – сказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Большое количество внимания к себе привлекла выставка оружия, отметила координатор площадки мобильной военной палатки Армии России Софья Исакова. На ней дети и взрослые могли примерить бронежилеты, посмотреть и потрогать оружие.

«Мы отвечаем за создание активностей, первая – сборка и разборка автомата Калашникова, вторая – нейрофотобудка, где людям дается возможность сделать моментальный снимок в форме сухопутных или морских войск. И последняя – выставка артиллерийского оружия, никакой бутафории, все оружие было ранее в бою, самый древний экспонат датирован 1906 годом», – сказала она.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Она добавила, что каждые два часа на площадке поблизости проходят показательные выступления армейского боя.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ее посетил и Герой России Рустам Сайфуллин, он поздравил татарстанцев с праздником и поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за приглашение.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, д. 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.
#служба по контракту #день татарстана
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