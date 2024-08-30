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Выставка оружия и нейрофотобудка: в День РТ в Казани можно было вступить в Армию Победы
На праздновании дня Казани и Татарстана сегодня у центра семьи «Казан» проводится патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «Вступай в Армию Победы».
В автономной палатке все желающие смогут получить подробную информацию о военной службе по контракту, подать заявление и пройти первичный отбор.
«Каждый желающий может узнать, что такое военная служба по контракту. Мы расскажем о приоритетных воинских частях, которые сейчас комплектуем. Также можно пройти первичные мероприятия отбора. Здесь же у нас представлены макеты автоматов Калашникова и два макета гранат. Любой желающий может подойти, посмотреть, потрогать макеты, а также попробовать себя в сборке и разборке автомата. Здесь же у нас представлен примерный макет экипировки военнослужащих ВС РФ и надетый на военнослужащего комплект боевого снаряжения», – сказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев.
Большое количество внимания к себе привлекла выставка оружия, отметила координатор площадки мобильной военной палатки Армии России Софья Исакова. На ней дети и взрослые могли примерить бронежилеты, посмотреть и потрогать оружие.
«Мы отвечаем за создание активностей, первая – сборка и разборка автомата Калашникова, вторая – нейрофотобудка, где людям дается возможность сделать моментальный снимок в форме сухопутных или морских войск. И последняя – выставка артиллерийского оружия, никакой бутафории, все оружие было ранее в бою, самый древний экспонат датирован 1906 годом», – сказала она.
Она добавила, что каждые два часа на площадке поблизости проходят показательные выступления армейского боя.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ее посетил и Герой России Рустам Сайфуллин, он поздравил татарстанцев с праздником и поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за приглашение.
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