Герой РФ Сайфуллин: «Каждый татарстанец должен гордиться мужеством земляков на СВО»

Сегодня у центра семьи «Казан» прошла патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «Вступай в Армию Победы». Ее посетил Герой России Рустам Сайфуллин, он поздравил татарстанцев с праздником и поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за приглашение.

«Для меня честь и почет в день республики находиться здесь. Татарстан – один из субъектов-лидеров, передовиков, и многие субъекты равняются на него. Как военнослужащий и офицер я знаю, что большое количество ребят-добровольцев, военнослужащих по контракту, казанцев и татарстанцев в целом принимают участие в СВО», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Рустам Сайфуллин подчеркнул, что он успел поменять двенадцать мест службы, в том числе он проходил ее на Северном Кавказе, в Северной Осетии и в Башкирии.

«В моем подчинении также проходили службу ребята из Татарстана. Как боевой офицер могу заверить, что ребята из Татарстана проявляют мужество и героизм при выполнении поставленных задач. Не только семья, но и каждый житель республики должен гордиться своими защитниками. На каждой улице, в каждом селе, в городе и районе есть наши защитники», – дополнил Герой России.

По его словам, ему очень приятно видеть, как в Татарстане чтят и ценят защитников.

«Есть такая профессия – Родину защищать. Все профессии важны, все профессии важны, но профессия военного – быть защитником. Защитником нашей Родины. Как сказал император Александр третий, у России два союзника: армия и флот. В 1941 году на нас же напала не одна Германия. И тогда все встали плечом к плечу, несмотря на национальность, вероисповедание и профессии. Сейчас мы делаем то же самое», – подытожил он.