Шамаили, украшения и часы с боем: выставка о народных промыслах татар открылась в Москве

Бляха (Восточная Европа, Европейская Россия, конец XIX века)

Фото: tsaritsyno-museum.ru

Выставка «Город и промысел: Традиционное искусство поволжских татар», посвященная татарским художественным промыслам и их эволюции в городской среде, открылась в московском музее-заповеднике «Царицыно» при поддержке Министерства культуры Татарстана. Об этом сообщает ТАСС.

В десяти залах размещено более 400 экспонатов. Каждый из залов посвящен одному из традиционных татарских промыслов, включая ювелирное искусство, кожаную мозаику, вышивку и шамаиль. Открывает экспозицию войлочный триптих — гобелен «Сады вечности», созданный казанской художницей Альфией Ильясовой по мотивам молитвенного коврика-намазлыка начала XX века из собрания Национального музея РТ специально для выставки.

Альфия Ильясова Фото: tsaritsyno-museum.ru

Зал «Миллет / Наше всё» посвящен богатому и шумному городу конца XIX века, где полно мастерских и живет много людей, зал «Ана тэлэ / Язык матери» — тихой сельской культуре поволжских татар, детству, ткачеству и шитью, зал «Гузеллек / Красота» — ювелирному искусству, а «Иман» — вере. Центральные экспонаты этой части выставки —татарский шамаиль, религиозные литографии и картины на стекле начала XX века, а также работы современных художников в аналогичной технике.

С помощью экспонатов посетители смогут узнать истории о татарах, живших на рубеже XIX и XX столетий. Так, часы с боем производства московской фирмы Моргуновых позволяли слушать музыку, что считалось морально неоднозначным занятием. Их владельцы подводили время таким образом, чтобы бой превращался в мелодию.

Кроме того, на выставке показывают видео прошедшей летом в Казани участников творческой лаборатории, которая была посвящена татарскому фольклору и его сильнейшему влиянию на современную культуру. Также запланированы лекции, творческие встречи, кураторские экскурсия, концерты этнической музыки, кинопоказы авторского кино, занятия по каллиграфии и вышивке, научные конференции о взаимодействии народных промыслов и города. Куратор выставки — искусствовед Ксения Паршина. Работать экспозиция будет до конца марта 2025 года.

Интерьер татарского дома конца XIX века Фото: tsaritsyno-museum.ru

«Музей-заповедник <...> вот уже 40 лет собирает коллекцию декоративно-прикладного искусства и народного искусства бывших стран Советского Союза. И нам принадлежит действительно уникальное сокровище — та коллекция, которую мы собираем, и часть предметов в нашей коллекции традиционно составляют предметы татарского искусства и творчества», — подчеркнула в своей речи генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

Заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов в свою очередь рассказал о значении для истории татар эпохи, артефакты которой представлены на выставке. «На рубеже XIX-XX веков татарский народ переживал такой некий бурный прогресс, <...> в это время появляется очень много наших известных просветителей, появляется профессиональная литература, появляется новое течение образования, <...> и в целом идет очень бурный культурный рост», — объяснил он.