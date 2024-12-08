В Москве откроют выставку о татарских художественных промыслах

В Москве, в музее-заповеднике «Царицыно» 11 декабря открывается выставка о татарских художественных промыслах и их эволюции в городской среде.

Как сообщает Полпредство РТ, на выставке будет представлено больше 400 экспонатов. Среди них: булгарское золото XII века, серебро эпохи Золотой орды, предметы быта, одежда, обувь, книги и журналы конца XIX века и знаменитый шамаиль, ставший феноменом татарской культуры.

Выставка называется «Город и промысел. Встреча в Казани. Традиционное искусство поволжских татар». Она является продолжением серии проектов «Царицына», посвященных культуре и традиционному искусству мусульманских регионов России. Подробнее о выставке на сайте музея-заповедника «Царицыно».

фото: Полпредство РТ