news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Культура 8 декабря 2024 21:26

В Москве откроют выставку о татарских художественных промыслах

Скопировать ссылку

В Москве, в музее-заповеднике «Царицыно» 11 декабря открывается выставка о татарских художественных промыслах и их эволюции в городской среде.

Как сообщает Полпредство РТ, на выставке будет представлено больше 400 экспонатов. Среди них: булгарское золото XII века, серебро эпохи Золотой орды, предметы быта, одежда, обувь, книги и журналы конца XIX века и знаменитый шамаиль, ставший феноменом татарской культуры.

Выставка называется «Город и промысел. Встреча в Казани. Традиционное искусство поволжских татар». Она является продолжением серии проектов «Царицына», посвященных культуре и традиционному искусству мусульманских регионов России. Подробнее о выставке на сайте музея-заповедника «Царицыно».

фото: Полпредство РТ

#выставка #культура #татары #Москва
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100