Выставка о пустоте пространства Terminal B станет площадкой перформанса «Безмолвие»

В Центре современной культуры «Смена», в интерьерах выставки-пространства об атмосфере современности Terminal B, 18 декабря пройдет перформанс «Безмолвие». Это размышление о том, как выглядит и ощущается постапокалиптический мир. Идея его принадлежит Ангелине Миграновой и Родиону Сабирову, а создали они его вместе с выпускниками курса «Пространство перформанса» творческой лаборатории «Угол».

Фото: предоставлено «Сменой»

«Изначально это — дипломная работа выпускников нашей лаборатории „Пространство перформанса“. Именно так он уже был показан в „Углу“, но тогда в театральном пространстве он шел 9 с половиной часов. Формат с продолжительностью 2 часа — адаптация под выставку исходя из самого пространства в том числе (здесь уже нет светового разделения, сцены как таковой, и зрительских мест). Помимо внешних театральных атрибутов само пространство музея и выставки погружает зрителя несколько в другую атмосферу, где сам перформанс и каждый перформер скорее создает диалог с атмосферой выставки и пространства, являясь одновременно самостоятельным арт-объектом. К тому же несколько видоизменилась внутренняя и концентрация энергии самого перформанса исходя из изменения длительности. Показ на этой выставке запланирован только один раз», — рассказала «Татар-информу» Ангелина Мигранова.

Зрителей приглашают оказаться в едином пространстве настоящего момента, где полное отсутствие становится единственным источником присутствия и основой для собственного пространства тишины и личной свободы.

Фото: предоставлено «Сменой»

За два часа перформанса его участники будут сменять друг друга — Михаил Шакиров, Динара Самирханова, Татьяна Никифорова, Надежда Онсо, Кирилл Вахитов, Сергей Костюжов, Елена Мишкарева и Камила Растумханова. Вовлечение зрителей в действие перформанса, уточнил второй соавтор проекта Родион Сабиров, не предусмотрено, взаимодействие с перформерами и самим перформансом осуществляется без слов и внешних воздействий, лишь через взгляд и внутренний контакт.

«Однако любой творческий акт — это прежде всего внутренний контакт художника и того, кто наблюдает, поэтому прямо сказать, что участие зрителя не предусмотрено, несколько ошибочно, зритель в данном перформансе может являться как контактирующим, партнером, так и созерцающим, решать каждому», — отметил Сабиров.

Фото: предоставлено «Сменой»

До или после перформанса (в 13 и 16 часов) зрители смогут побывать на экскурсии-медиации — вместе с представителем галереи погрузиться в атмосферу «безвременья» и обсудить впечатления о выставке.

Увидеть «безмолвие» в галерее «Смены» можно по билету на выставку, начало в 14 часов.

Выставка Terminal B, напомним, открылась в «Смене» 7 декабря. В ней представлены 23 работы (объекты, инсталляции, принты, живопись и графика) 23 художников из России, США, Японии и Германии и двух коллективов. Все вместе эти произведения современного искусства создают пространство, одновременно и терминал аэропорта, и вокзал, и даже лифт, где время ощущается иначе — все это лишь промежуточные точки, в которых люди находятся в ожидании.