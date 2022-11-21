«Смена» покажет Terminal B – выставку-пространство в атмосфере аэропорта, вокзала и лифта

Центр современной культуры «Смена» презентует 7 декабря коллективную выставку Terminal B – креативное пространство, напоминающее по атмосфере сразу и аэропорт, и вокзал, и даже лифт.

«Экспонатами проекта станут работы художников из России, США, Японии и Германии. В основном это объекты, инсталляции, принты, живопись и графика», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе «Смены».

Всего Terminal B объединит работы 23 художников и 2 коллективов, которые помогут зрителям почувствовать некое современное пространство, терминал аэропорта, где время ощущается иначе. Выставка – совместный проект Центра современной культуры «Смена» и кураторского коллектива Plague. Ее идея возникла еще в первые недели локдауна.

Организаторы развивают мысль, что множество интерьеров обыденности, аэропорты, вокзалы, торговые центры, лифты и т.д. – это лишь промежуточные точки, в которых люди находятся в ожидании. Посетители выставки будут оказываться в пространстве, в котором будто бы за мгновение до того, как произошло какое-то событие. Так что посетитель не сможет выступать в качестве субъекта и действовать, ему останется только наблюдать и пытаться осмыслить происшедшее, понимать его причины.

«Отправной точкой для создании выставки Terminal B стала фармакологическая компания U Corp. Это часть вселенной, которую создает кураторский коллектив Plague. Она сыграет свою роль в выставке, но об этом мы расскажем на самой выставке», – пояснили в «Смене».

Соучастниками выставки станут такие современные художники, как казанцы Артур Голяков, Артём Сильвер, Зухра Салахова и Анастасия Юсыпей, Роберт Хасанов, Дарья Скрипаль, Аврора Родина, а также авторы из Москвы Виталий Безпалов, Саша Лемишь, Анна Таганцева-Кобзева, Евгений Березин, Екатерина Серикова, Павел Польщиков, Анна Соз, Саша Нестеркина, кроме того Андрей Беляев (Санкт-Петербург), художники из Краснодара – Стас Лобачевский, Ваня Венмер, Настя Васильева, зарубежные творцы Така Коно ( Мацудо/Токио), Майкл Бассель (Балтимор), Ян Брунер (Колорадо-Спрингс), Plant Water – Майлз Хьюстон (Нью-Йорк).

Выставка Terminal B будет работать в «Смене» до 12 февраля 2023 года.