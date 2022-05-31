Выставка наивных художников откроется в Казани к 160-летию классика жанра Нико Пиросмани

В Музее Горького и Шаляпина в последний день мая состоится вернисаж выставки «Я родился весной…», приуроченной к 160-летию классика наивной живописи Нико Пиросмани (1862 – 1918). Выдающийся грузинский художник-самоучка родился 17 (5) мая, в юбилейном проекте участниками станут современные российские авторы представители наивного искусства – последователи Пиросмани.

«В день открытия выставки Казань станет, не побоюсь этого слова, мировым центром активности наивной живописи. Нико Пиросмани был гражданином Российской империи до 1917 года, но мы пока первые среди Москвы и множества других городов, кто собрался и организовал выставку к его 160-летию. К нам приедут известные художники из Перми, знаменитый Дмитрий Бухров из Москвы – участник международных конкурсов. В одном зале будут представлены более десятка авторов – порядка сорока работ. На открытии выступит грузинская диаспора, в том числе ее музыкальный коллектив», – рассказал «Татар-информу» яркий представитель художников-наивистов Татарстана Альфрид Шаймарданов.

В проект «Я родился весной…» Союз художников Татарстана пригласил не только местных живописцев (Сергея Максимова, Виктора Тимофеева, Рашида Тухватуллина, Альберта Шиабиева, Альфрида Шаймарданова и Гульнару Шакирову), но и Дмитрия Бухрова из Москвы, Любовь Сивко из Октябрьского и группу пермских художников-наивистов.

Первыми работами Пиросмани, напоминают организаторы, вдохновились русские авангардисты, картины художника были представлены в 1913 году в Москве на выставке «Мишень». Выставка «Я родился весной...» в Музее Горького и Шаляпина будет принимать посетителей до 10 июля.