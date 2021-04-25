Ярко, понятно: Музей ИЗО РТ представил юбилейную выставку наивного Шаймарданова

В Галерее современного искусства открылась выставка наивной живописи классика этого направления Альфрида Шаймарданова. Проект «Я так вижу…» приурочен к 60-летнему юбилею автора, работы которого всего пару недель назад вернулись в Казань после трёх месяцев успешного экспонирования в Екатеринбурге.

В Казани два этажа выставочного пространства бурлили любопытствующими и восхищающимися людьми. Открытие выставки сопровождал шквал аплодисментов и крики «Браво!» и «Бис!».

Яркие, наконец понятные без глубокомысленных пояснений искусствоведов образы наивного жанра изобразительного искусства кисти Шаймарданова притягательны для детей и взрослых. В них и мягкая ненавязчивая, несмотря на насыщенные цвета, национальная символика, и добрый юмор, доходящий до анекдотического, и тонко акцентированный стёб над современностью (бытовая наивность вроде популярных картин-карикатур Васи Ложкина).

Например, время у Альфрида Шаймарданова утекает в немудреном образе циферблата часов на Спасской башне Казанского Кремля, сползающего по стенам, как яичница по сковородке. Этот символ художник повторяет на нескольких картинах с преломлением на разное время суток в сюжете. Башня Сююмбике гиперболизированно накренилась, на одной из картин превратившись в космолёт «Сююмбике-1», но не потеряв крен. А черные кот, пёс и даже петух с разных полотен – словно родственники, темные мягкие силы с пронзающим, пробирающим взглядом ярко-желтых глаз. Буквально визуализирован Шаймардановым миф о разгуливающих по российским улицам русских медведях – с подчёркнутой самоиронией. А Казань художника – третий Рим, в котором памятник Мусе Джалилю соседствует с Колизеем (картина «Непорочная Чичоллина»).

«Раньше я переживал, что чиновников нет, которые приходят открывать выставку. А сейчас не парюсь: даже лучше, года приходят простые любители живописи. Сегодня как раз было тепло, душевно, искренне – это здорово! Не было зашоренности, чинопочитания», - признался Альфрид Шаймарданов, вспоминая о раннем периоде непризнания своего творчества из-за отсутствия художественного образования.

Писать Альфрид Шаймарданов начал только в 30 лет, до этого был фрезеровщиком на заводе отопительного оборудования, отслужил в армии - на Северном флоте. Вероятно отсюда, из армейского прошлого, образы могучих, окованных льдами кораблей. После травмы на производстве поступил в Ленинградский институт киноинженеров, затем три года, до 1991 года работал на Казанской студии кинохроники.

«Но я это оставил, потому что технику не любил. И мне повезло с учителем: Иван Степанович Соловьев дал мне язык, дал мне уверенность, дал мне системный подход к декодированию картин классиков. На них не просто смотрю, я их пытаюсь расшифровать. Это я взял на вооружение и в своих картинах. Мое кредо – образное, символическое отражение времени, в котором я живу», - рассказал художник.

На выставке, к слову, представлена и первая картина Шаймарданова - «Шар улетел» 1993 года. Она размещена при входе в экспозицию и ощутимо отличается от картин с множеством деталей и персонажей, ставших почерком наивного татарского художника. Собственно, большой красный шар, тень от него на распластанного на песке человека, изображённого лишь контуром зелёной краской, и ещё три цветовые полосы (голубая, жёлтая, синяя – река, противопожарный берег и небо, соответственно) – все произведение. Шаймарданов признается, что эту картину ему помогали писать все в изостудии, потому что тогда он «даже шар не мог нарисовать». На выставке, говорит автор, она представлена для того, чтобы простые люди, которые хотели бы начать писать картины, видели, с чего начинается искусство.

Поздние работы художника, как ни удивительно, - словно возврат к той первой. Они открывают публике непривычного Альфрида Шаймарданова, где вместо бесконечного множества мелких элементов, всего несколько крупных цветовых объектов. Эти произведения размещены на третьем этаже Галереи. И здесь уже без пояснений, хотя бы названий, не обойтись.

Сочно-зеленый круг в ярко-желтом ободе на фоне коричневого квадрата полотна – «Арена. Цирку России посвящается», 2014 год. Или на синем фоне наклоненный большой насыщенно-желтый квадрат, верхнего его угла касается коричневый треугольник (крышу сносит – прим. ред.) – «Гидрометцентр предупреждал!», 2020 год. Здесь же «Собака.RU», сложенная из каната, и, например, триптих «Маяковский», «Пушкин», «Есенин». Каждый из писателей – большой ромб. Пушкин - черный на серебристом фоне, Маяковский – конечно, красный, на глубоком зеленом фоне, и Есенин – золотисто-пшеничный ромб на синем фоне.

«Я, видимо, специально для этого и родился – чтобы стать известным художником. А вообще у меня цель – стать самым знаменитым татарским художником. У русских свои [художники], у евреев свои, у украинцев свои, у англичан свои. Прославившись среди своих, потом дальше, может быть, пойду. Все шансы есть. К тому же я не мог не стать известным художником, потому что мое имя Альфрид переводится как единственный, Шаймарданов – царь-мужчина: единственный царь-мужчина. Я мечтаю написать такую яркую картину как «Бурлаки на Волге», «В голубом просторе» Рылова, либо «Черный квадрат» Малевича, либо «Смерть комиссара» Петрова-Воткина, чтобы сказали: ”Это - Шаймарданов“», - откровенно признается юбиляр.

Выставка творений Альфрида Шаймарданова будет работать до конца мая.

