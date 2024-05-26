Выставка «Мир за сценой» в Нацбиблиотеке завершилась награждением декораторов

Выставка «Мир за сценой. Из прошлого в будущее» в Национальной библиотеке Татарстана завершилась фееричным дефиле сказочных героев и награждением дипломантов конкурса на лучшее художественное представление образов театральных персонажей.

Экспозиция была посвящена 60-летию с момента основания художественного направления в Казанском театральном училище и оставалась открытой два месяца.

Здесь оказались представлены бутафорские предметы, костюмы, эскизы и фотографии работ гримеров. В центре зала стояло «Древо жизни» — оно символизировало груз, который несут на себе работники закулисья.

Мероприятие украсило фееричное дефиле в костюмах, созданных участниками мастер-классов. Собравшимся на закрытие экспозиции продемонстрировали одеяния Шурале, козы, мухомора, барана, черта, жар-птицы и царевны-лебеди.

Дипломы первой степени получили Агата Скрипкина в номинации «Лучший художественно-гримерный образ героя» и Тимур Закиров в номинации «Лучшее художественно-бутафорское решение образа героя». Последнему принесли победу такие элементы облика персонажей, как картина «Беглый взгляд», скандинавский топор и слон.

«Выставка пользовалась невероятным успехом», — прокомментировала работу экспозиции директор Казанского театрального училища Руфина Тазетдинова.

«Выставка пользовалась успехом не только среди гостей, но и среди сотрудников библиотеки. Всего ее посетили более 5 тыс. человек», — отметил в свою очередь заместитель директора Национальной библиотеки РТ Табрис Яруллин.

Автор материала — Лиана Юсупова.