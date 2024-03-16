В Нацбиблиотеке Татарстана открылась выставка «Мир за сценой. Из прошлого в будущее»

Фото: Анастасия Спивакова

В выставочном зале Национальной библиотеки РТ открылась выставка «Мир за сценой. Из прошлого в будущее», организованная в сотрудничестве с Казанским театральным училищем в честь 60-летия существования в нем художественного направления. Посетителям представлена экспозиция, которая включает работы основательницы театрально-декорационного отделения Татьяны Зуевой и ее выпускников. Здесь можно увидеть бутафорские предметы, костюмы, эскизы и фотографии грима. Всё это использовалось для оформления спектаклей, поставленных на сцене учебного театра.

«Эта выставка должна была случиться: мы накопили так много, и этим хочется поделиться», — рассказала на открытии выставки директор Казанского театрального училища Руфина Тазетдинова.

В этом году исполняется 60 лет со дня создания отделения театрально-декорационного искусства. У истоков этого направления стоял тогдашний главный художник театра имени Качалова Эрнст Гельмс. В то время катастрофически не хватало театральных специалистов, которые работают в закулисье: гримеров, костюмеров, бутафоров. Но чуть позже появилось отделение по светорежиссуре. Его возглавила Татьяна Зуева, чьи работы можно увидеть в самом начале экспозиции.

«Работы Татьяны Зуевой отличаются чистотой, чудесностью, они отражают авторов [пьес] и время, в которое она творила», — заметила Руфина Тазетдинова

В центре выставочного зала установлено Древо жизни. Оно представляет груз, который несут на себе работники закулисья.

«Приходя в театр, мы зачастую видим только артистов и режиссеров, а вот тех, кто создает эту магию визуального театра, мы не замечаем. Очень хочется, чтобы эти люди вышли из тени. И вот сегодня они вышли. Я очень благодарна команде Казанского театрального училища: педагогам и студентам», — подчеркнула Руфина Тазетдинова.

В сою очередь присутствовавший на открытии выставки заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов отметил, что театрально-декорационное отделение театрального училища продолжает развиваться, а представленная экспозиция уникальна.

«Все экспонаты определенно привлекут внимание молодежи, потому что то, что сделано здесь, — это целое искусство. Профессии гримера и бутафора никогда не закончатся, а значит, и жизнь театра будет продолжаться», — уверен замминистра.

Завершила церемонию открытия выставки директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова. «Здесь сложился образ театрального техникума. Сразу видно, насколько творчески интересные, а главное — востребованные специалисты обучаются в данном училище. Мир за сценой такой красивый, такой разнообразный и потрясающий», — заметила она.

Выставка проработает до 26 мая. По пятницам для гостей будут проходить мастер-классы с участием ведущих российских специалистов в области театрально-декорационного искусства.