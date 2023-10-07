Выставка и цветаевский пирог: в Елабужском заповеднике зажгут костер в честь поэта

Фото: Елабужский государственный музей-заповедник

7 октября в Елабужском государственном музее-заповеднике состоится XХI Цветаевский костер, посвященный дню рождения поэта Марины Цветаевой.

«Костер пройдет в традиционном формате — будут стихи, песни под гитару. Обязательно будет чай и цветаевский пирог», — поделилась с «Татар-информом» пресс-секретарь информационно-издательского отдела музея-заповедника Евгения Поликарпова.

Кроме того, в этот день состоится награждение победителей конкурса чтецов стихов поэтов Серебряного века, прослушивание которого состоялось 26 сентября в Библиотеке Серебряного века.

Сюрпризом для гостей станет посещение выставки «Елабуга звала, звала Судьба...», посвящённой творчеству народного поэта России Виктора Бокова, который в августе 1941 года провожал Цветаеву из Москвы в Елабугу в эвакуацию. А завершится творческое общение чаепитием с яблочным пирогом по рецепту семьи Цветаевых.

Вход свободный. Начало — в полдень.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Елабужском музее-заповеднике впервые представят спектакль о сломе в жизни Цветаевой.