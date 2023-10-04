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В Елабужском музее-заповеднике впервые представят спектакль о сломе в жизни Цветаевой
6 октября в Елабужском государственном музее-заповеднике состоится показ музыкально-поэтического спектакля «Между молчанием и речью». Сюжет постановки охватывает московский период жизни Марины Цветаевой до отъезда за границу в 1922 году и отражает резкий слом как в судьбе поэта, так и в истории страны.
Название «Между молчанием и речью» отсылает к стихотворению Цветаевой «Куст», где лирическая героиня просит для себя об особой тишине — не пассивном беззвучии, но состоянии вдохновения и полноты знания, моменте перед произнесением точно подобранного слова.
Именно это состояние, которое Цветаева называла «тайным жаром», противопоставляется «земным низостям дней» и жизни как «месту, где жить нельзя». Именно про эту непримиримую борьбу, полем битвы которой является жизнь поэта, и пойдет речь в спектакле.
Его драматургия находит отображение также в музыкальных композициях, которые обрамляют и пронизывают весь вечер. В исполнении лауреата международных конкурсов Сергея Суворова (виолончель) и Анны Канубриковой (фортепиано) прозвучат отрывки из произведений Баха, Рахманинова, Шостаковича и других композиторов.
«Данная программа будет представлена в Елабуге впервые, а вот с другой программой эти артисты уже выступали в ЕГМЗ в прошлом году, и они очень понравились всем, кто был на спектакле», — поделилась с «Татар-информом» пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова.
Проект реализован на средства гранта Президента России Владимира Путина для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
Вход свободный. Начало — в 15.00.
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