Выставка экстрим-фотографа Ольги Мичи станет декорацией лекций о фильмах ужасов

Выставка столичного экстрим-фотографа, в прошлом фотокорреспондента ТАСС и ведущей телепередачи «Экстремальный репортер» Ольги Мичи, открывшаяся в Галерее современного искусства, станет своеобразным наглядным пособием и декорацией для серии лекций о человеческих масках и, в том числе, об образах в фильмах ужасов. Лекторий, гармонично организованный в интерьерах тематической выставки Музеем ИЗО РТ, анонсировала в интервью с корреспондентом «Татар-информа» .

Самая притягательная из-за своей мистичности и заманивающая одновременно страхом и желанием разобраться в нем лекция состоится в Ночь музеев. Дата всероссийской акции в этом году еще не согласована, обычно мероприятие проходит в середине мая – 14-16-го числа.

«Лекцию о масках именно в хоррор-фильмах в Ночь музеев прочитает в Галерее современного искусства киновед Адиля Хайбуллина», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ, чьим филиалом является Галерея современного искусства.

Первой 16 апреля пройдет встреча для самых маленьких посетителей Галереи современного искусства – семейных музейных студий, постоянных гостей музея. На примере известных советских и российских фильмов в форме игры участники будут размышлять, для чего персонажи мультфильмов используют маски, скрываются ли за ней или, наоборот, хотят подчеркнуть свою индивидуальность, каким образом маски с экранов входят в нашу повседневную жизнь, почему детям нравится уподобляться понравившемуся герою мультфильма и почему это может быть опасно. Мероприятие подразумевает и киновикторину с призами, и рисование эмодзи, и, конечно, посещение фотовыставки Ольги Мичи «Лицо божества». Занятие проведет руководитель киноклуба «Киновзгляд», кинопедагог, член жюри международных кинофестивалей Лия Гильмутдинова.

Затем в пространстве выставки Ольги Мичи «Лицо Божества» 20 апреля выступит Адиля Хайбуллина. Казанский киновед расскажет в целом о «Маске в кино», проанализировав вместе с посетителями самые известные и культовые примеры использования разных видов масок в кино – от ритуальных до праздничных и карнавальных. Маска как способ скрывать настоящие лица героев и придавать им совершенно иной облик, позволяющий прятать истинную личность человека. Посетить лекцию можно будет в том числе по Пушкинской карте.

28 апреля пройдет мастер-класс бизнес-тренера, коуча высшей школы бизнеса МВА КФУ Елены Кульбарисовой «Изменяем реальность». Лекция расскажет, как можно менять реальность вокруг себя, повысить качество своей жизни и общения с родными и близкими, какие существуют технологии личностного роста и инструменты планирования. Фотовыставка Ольги Мичи «Лицо божества» станет наглядным подспорьем к теме встречи: маска призвана скрывать нечто, поверх чего она надевается, но чтобы скрыть что-то одно, маска должна акцентировать нечто другое. То есть маска – это посредник на границе между реальным и вымышленным. Мероприятие также доступно по Пушкинской карте.

Программа популяризации культурных мероприятий стартовала по инициативе Президента РФ Владимира Путина 1 сентября 2021 года. Ей могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет для приобретения билетов в театры, музеи, на выставки и в концертные залы за счет государства.