Выставка ALFA DNK Альфии Саргин представит генетические связи татар с народами мира

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, 16 июня откроется выставка молодой, но уже известной татарстанской художницы Альфии Саргин ALFA DNK. Тематику картин и мультимедийной композиции, которая будет проецироваться на стены галереи, навеяли художнице исследования по поиску связей между татарским народом и племенами североамериканских индейцев (Отто Рерига, Абрара Каримуллина, Теодора Шурра).

«Выставка займет два этажа двухсветного пространства, здесь она сменит предыдущий фотопроект столичного автора Ольги Мичи. ALFA DNK – это около 40 живописных работ, а также арт-объекты в витринах и ковер размером 2 на 3 метра», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Выставка – поиск самоидентификации, генетических связей татар и народов мира, рассказ о тюркской цивилизации и экологическом сознании. Мультимедиа к выставке, как и все ее экспонаты, подчеркнули в Музее изо РТ, Альфия Саргин создавала сама. Съемки к ней проводились в арт-резиденциях на территории Турции, Македонии, Республики Марий Эл, Удмуртии и Татарстана.

«Художник из Азербайджана Ильдар Тахири предстает в медиаинсталляции в образе Воина с татуировкой „крылья“, художник из Македонии Бурхан Ахмети в образе Воина с ярким окрасом, модель из Болгарии Даниела сыграла девочку из племени Сиу, Ася Ахметшина из Башкортостана — Живущую среди птиц, художник из Удмуртии Валерий Савинов — Человека-Дракона, а художник Александра Ахметова из Татарстана — Иволгу», — перечислила художник информагентству команду актеров, которых посетители выставки увидят в медиаинсталляции.

Кроме того, в ней принимал участие музыкант Рикардо Жан Лобато из Перу (Южная Америка), представитель племени кечуа. Он, к сожалению, присутствовать на открытии и сопровождать вернисаж своей музыкой не будет.

Выставку ALFA DNK в Галерее современного искусства можно будет посмотреть до 17 июля.