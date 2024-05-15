Саммит БРИКС в Казани, ложь Запада и украинский кризис: о чем заявил Путин китайскому СМИ

Очевидный «гвоздь программы» вояжа в Пекин – встреча российского лидера с китайским коллегой Си Цзиньпином

Фото: kremlin.ru

Россия и Китай: без идеологии и политической конъюнктуры

Президент России дал интервью китайскому агентству Xinhua перед своим визитом в Поднебесную, который пройдет 16-17 мая. Очевидный «гвоздь программы» вояжа в Пекин – встреча российского лидера с китайским коллегой Си Цзиньпином. В ходе интервью Владимир Путин дал характеристику Председателю Китайской Народной Республики, назвав его мудрым и дальновидным политиком, благодаря которому отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень партнерства.

«В его основе всегда были и остаются принципы равноправия и доверия, взаимного уважения суверенитета и учета интересов друг друга, а особую, значимую роль в развитии наших отношений играли мудрые и дальновидные политики, государственные деятели – такие, как председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин», – подчеркнул Путин.

В принципе, значительная часть интервью была посвящена отношениям России с Китаем. Более того, российский президент заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли наивысшего уровня, несмотря на сложную обстановку в мире. Путин указал, что одним из важнейших аспектов сотрудничества Китая и России является тот факт, что оно не зависит от идеологии и политической конъюнктуры.

«Многоплановое развитие связей России с Китаем – осознанный стратегический выбор, базирующийся на широком совпадении коренных национальных интересов, глубоком взаимном доверии, мощной общественной поддержке и искренней дружбе народов двух стран», – считает глава российского государства.

Владимир Путин: «Многоплановое развитие связей России с Китаем – осознанный стратегический выбор, базирующийся на широком совпадении коренных национальных интересов, глубоком взаимном доверии» Фото: kremlin.ru

Путин жестко высказался о задачах Вашингтона в отношении России

Отметим, что визит Путина в Китай стал для российского лидера первым после переизбрания на посту Президента России. Это является ясным сигналом для всего мира о дипломатических приоритетах России в условиях жесткого противостояния с коллективным Западом. О реальных задачах США и их «партнеров» в отношении к России Путин также высказался в интервью. И сделал это прямо и жестко.

По его словам, ведомые США западные элиты отказываются уважать цивилизационное и культурное многообразие, отвергают формировавшиеся веками традиционные ценности. В попытках удержать свое глобальное доминирование они присвоили себе право указывать другим народам, с кем им можно дружить и сотрудничать, а с кем нельзя.

«Мы выступаем за верховенство международного права, за равную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность как на глобальном, так и региональном уровнях при центральной координирующей роли ООН. И отвергаем попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах», – подчеркнул Путин.

Саммит стран БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года. Кроме того, российский лидер напомнил, что в июне в столице Татарстана также пройдут спортивные Игры стран БРИКС Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

БРИКС как альтернатива западным институтам власти

При этом Россия, Китай и другие основатели БРИКС дают миру альтернативу в виде нового межгосударственного объединения. Грядущий в Казани Саммит стран БРИКС станет точкой отсчета роста данной организации за счет новых стран, которые желают пополнять ряды БРИКС. Многие ожидают от казанского саммита ни много ни мало прорыва в постройке нового миропорядка, основанного на законе и учете интересов всех стран и народов, населяющих планету Земля. В интервью китайскому агентству Путин назвал основные отличия БРИКС от принципов межгосударственных объединений коллективного Запада.

«Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что сотрудничество в БРИКС выстраивается на принципах взаимоуважения, равенства, открытости и консенсуса. Именно поэтому наше объединение оказывается столь привлекательным для стран Глобального Юга и Востока, которые видят в БРИКС площадку, где их голос будет обязательно услышан и учтен», – пояснил Путин.

Саммит стран БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года. Кроме того, российский лидер напомнил, что в июне в столице Татарстана также пройдут спортивные Игры стран БРИКС. Примечательно, что в экспертной среде уже ведутся пока очень аккуратные разговоры, что Игры БРИКС в будущем могут стать прообразом некой альтернативы Олимпийским играм. Для многих давно очевидно, что Международный олимпийский комитет (МОК) – это глубоко прозападная и политизированная организация, работающая по двойным стандартам.

Нынешнего президента Украины Владимира Зеленского язык не поворачивается назвать руководителем суверенной страны. Ни для кого не секрет, что в Киеве тщательно выполняют распоряжение из Вашингтона и Лондона Фото: president.gov.ua

Почему китайские инициативы по «украинскому кризису» не вызвали отклика в Вашингтоне

Для кого-то могло показаться неожиданным, но в интервью с китайским агентством довольно подробно прозвучала тема «украинского кризиса». Китайский журналист напомнил Путину, что официальный Пекин предлагал свой план урегулирования. Российский лидер ответил, что Москва положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. Также Президент отметил, что китайская сторона прекрасно понимает первопричины конфликта и его геополитическое значение.

В то же время понятно, что нынешнего президента Украины Владимира Зеленского язык не поворачивается назвать руководителем суверенной страны. Ни для кого не секрет, что в Киеве тщательно выполняют распоряжение из Вашингтона и Лондона. А там китайские инициативы особо воодушевления не вызвали. Очевидно, что на Западе не готовы к честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга.

«Не хотят обсуждать именно первопричины, истоки сегодняшнего кризиса на планете, одним из драматических проявлений которого и стала ситуация вокруг Украины. Почему? Потому что именно их политика в предыдущие годы и десятилетия и привела к нынешним глобальным потрясениям», – сказал Путин.

Вместо этого западные элиты упорно пытаются «наказать» Россию, изолировать и ослабить ее, снабжают киевские власти деньгами и оружием.

«Ввели против нашей страны почти 16 тысяч односторонних нелегитимных санкций. Угрожают расчленить нашу страну. Незаконно пытаются присвоить наши зарубежные активы. Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов», – возмутился глава государства.

Путин заверил китайского журналиста, что Россия открыта к переговорам по Украине. Но они должны учитывать интересы Москвы, прежде всего в сфере национальной безопасности. И должны содержать надежные гарантии. А именно с последним имеются большие проблемы, заявил Президент России.

«Главная проблема – это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а “порядок, основанный на правилах”, о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает», – разъяснил Путин.

Из других тем интервью можно отметить стремление Китая и России развивать отношения в области культуры, инноваций, технологий и, конечно же, экономики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россия собирается в топ-4 экономик мира

Из других тем интервью можно отметить стремление Китая и России развивать отношения в области культуры, инноваций, технологий и, конечно же, экономики. Так, Владимир Путин подчеркнул, что перед Россией стоит задача войти в четверку крупнейших экономик мира.

«При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан», — пояснил российский лидер.

Напомним, ранее Путин говорил, что Россия уже входит в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Как сказал глава российского государства китайскому журналисту, достичь таких целей возможно благодаря повышению эффективности долгосрочного планирования, реализации программ, национальных проектов, внедрению научных достижений, инноваций, новых технологий, и подготовке квалифицированных специалистов.

«Уверен, все обозначенные стратегические планы мы реализуем. И здесь мы открыты для работы с партнерами во всем мире, среди которых и наш добрый сосед и надежный друг – Китай», – резюмировал Путин.