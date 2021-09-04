Высокогорский «Эверест» стал обладателем Кубка Татарстана по футболу 2021 года

Капитан «Эвереста» Ильсур Самигуллин с кубком РТ по футболу

Фото: пресс-служба федерации футбола Татарстана

Сегодня в Альметьевске прошел финал Кубка Татарстана по футболу 2021 года. В решающем матче за трофей встретились местный клуб «СШ Альметьевска» и «Эверест» из Высокой Горы.

В составе гостей в основном составе снова вышел на поле 39-летний нападающий Руслан Мухаметшин, который ранее играл в «Рубина», а в составе саранской «Мордовии» становился в сезоне-2012/2013 лучшим бомбардиром РПЛ среди российских игроков (11 мячей).

Первый тайм прошел без забитых мячей, а во второй половине матча гости отличились триджы. На 61-й минуте защитник «Эвереста» Алмаз Аскаров открыл счет в матче, подключившись к атаке после розыгрыша углового удара – 0:1.

Второй мяч в ворота хозяев влетел на 81-й минуте матча после точного удара со штрафного в исполнении капитана команды Ильсура Самигуллина – 0:2. Минутой ранее за фол последней надежды был удален с поля защитник хозяев Камиль Лапытов.

Еще один мяч, последний в игре, на счету нападающего высокогорцев Александра Кузнецова на 87-й минуте. 0:3 – победа «Эвереста», который стал обладателеем Кубка Республики Татарстан 2021 года.

А до решающего матча на Кубок РТ среди мужских команд, там же в Альметьевске, состоялся финал Кубка Татарстана среди юношей 2008 года рождения. В финале «СШОР Вахитовского района» Казани обыграла хозяев – «СШ Альметьевска» (0:1).

По ходу игры голкипер казанцев Мурат Игтеев ногой отразил пенальти в стиле Игоря Акинфеева в матче ЧМ-2018 года против Испании, а Эмиль Галимуллин забил победный мяч ударом из центрального круга.

«СШОР Вахитовского района» Казани – обладатель Кубка РТ по футболу среди юношей 2008 г.р. Фото: пресс-служба федерации футбола Татарстана

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что казанский «Нэфис» и «Нефтяник» из Бугульмы лидируют в чемпионате Татарстана по футболу.