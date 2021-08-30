Казанский «Нэфис» и «Нефтяник» из Бугульмы лидируют в чемпионате Татарстана по футболу

Фото: пресс-служба ФК «Нэфис»

Матчи первого тура финального этапа чемпионата Татарстана по футболу были сыграны в минувшие выходные.

Напомним, что команды казанской и закамской групп чемпионата были распределены на две финальные группы. В первой шестерке определится чемпион и призеры этого сезона, а оставшиеся команды разыграют места с 7-го по 11-е.

12-е место в чемпионате Татарстана, к сожалению, уже определено. Казанская «Гроза» из-за финансовых проблем приняла решение сняться с дальнейшего участия в чемпионате и в оставшихся матчах ей засчитаны технические поражения (0:3).





Лидер турнира – казанский «Нэфис» – подтвердил свое стремление выиграть нынешний чемпионат, легко обыграв дома «Динамо-Делин» из Ижевска, который, напомним, уже не первый год выступает в чемпионате Татарстана. Счет встречи – 3:0.

В составе «Нэфиса» забитыми мячами отличились Айдар Каримов, который открыл счет уже на 4-й минуте матча, а также Норик Авдалян и Владислав Кудряшов, забившие по голу во втором тайме.

На одно очко от «Нэфиса» отстает бугульминский «Нефтяник», который неожиданно обыграл в гостевом матче (игра состоялась в Казани на стадионе «Трудовые резервы») высокогорский «Эверест» – 1:2.

Стоит отметить, что в составе команды из Высокой Горы в стартовом составе вышел на поле 39-летний Руслан Мухаметшин – экс-игрок «Рубина» и саратовской «Мордовии», в составе которой он в сезоне-2012/2013 становился лучшим бомбардиром РПЛ среди российских игроков (11 мячей).

Однако во встрече против команды из Бугульмы Мухаметшин результативными действиями не отметился и был заменен на 67-й минуте встречи. «Эверест» занимает пока последнее, 6-е место, в сильнейшей группе финального этапа чемпионата.

На предпоследнем, 5-м месте, также неожиданно пока располагается казанская «Смена» под руководством экс-голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова. Накануне «Смена» уступила в гостях нижнекамсккому «Шиннику». Счет встречи – 3:1 в пользу хозяев, которые к 75-й минуте игры вели со счетом 3:0 и гости лишь с пенальти за шесть минут до конца матча размочили счет.

А ведь еще полгода назад «Смена» становилась победителем Кубка федерации футбола РТ с участием команд ПФЛ.

Фото: пресс-служба ФК «Смена»

В группе за 7-12-е места лидирует прошлогодний чемпион Татарстана – «Аванград». Зеленодольцы дома сыграли вничью (1:1) с нижнекамским «Нефтехимиком».

«СШ Альметьевска» занимает общее 8-е место. Накануне альметьевцы дома на стадионе «Городской» обыграли казанскую «СШОР Вахитовского района» (2:1).

Напомним, что именно в Альметьевске 4-го сентября пройдет финал Кубка Татарстана-2021 по футболу, в котором хозяева сыграют с высокогорским «Эверестом». Начало матча в 14:00.