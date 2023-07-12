«Высокий спрос толкает цены наверх»: где бюджетно отдохнуть в Татарстане этим летом

Динамика туризма в Татарстане позитивная, туристический поток растет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нам нужно увеличивать номерной фонд, чтобы не было скачка цен в пик сезона»

Динамика туризма в Татарстане позитивная, туристический поток растет, однако прибывающим гостям не хватает средств размещения — как в городе, так и на природе, заявил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов в прямом эфире Центра управления регионом.

«Я неоднократно об этом говорил. Не хватает средств размещения — и в городе, и за городом. Поэтому сейчас все наши усилия направлены на стимулирование создания новых объектов туристической инфраструктуры», — сообщил глава ведомства.

По словам Иванова, в предыдущие годы прирост инфраструктуры составлял от 7% до 9% в год. «Это хороший прирост, который позволяет одновременно с ростом турпотока наращивать туристическую инфраструктуру — строятся новые отели, появляются новые точки притяжения», — пояснил гость студии.

Сергей Иванов: «Сейчас все наши усилия направлены на стимулирование создания новых объектов туристической инфраструктуры» Фото: пресс-служба Министерства по туризму

В 2022 году, в связи с ужесточением визовой политики в отношении россиян после начала спецоперации и подорожанием отдыха за рубежом, кратно увечился запрос на внутренний туризм. В 2023-м этот тренд продолжился.

«Рост турпотока составил больше прогнозируемого, и мы столкнулись с дефицитом номерного фонда. Сейчас те, кто пытался разместить гостей или к кому приезжают гости, столкнулись с таким аспектом», — отметил Иванов.

К тому же на фоне увеличенного спроса произошло повышение цен. «Высокий спрос толкает и цены наверх. Тем не менее нам нужно увеличивать номерной фонд, чтобы в дальнейшем не происходило перегибов и чтобы не было скачка цен в пик сезона. И чтобы каждый, кто желает приехать в Татарстан, мог это сделать и разместиться в любом доступном средстве размещения — от одной звезды до пяти — и посетить все наши туристические центры», — заявил председатель Госкомитета РТ по туризму.

Несмотря на дефицит номерного фонда, в Татарстане достаточно развита сеть отелей и гостиниц. Среди российских регионов республика по этому показателю занимает шестое место. Первая пятерка — это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Крым и Московская область.

По турпотоку Татарстан занимает седьмое место — здесь шестую позицию удерживает Ленинградская область. «С моей точки зрения, это очень хороший уровень развития», — заключил Иванов.

Несмотря на дефицит номерного фонда, в Татарстане достаточно развита сеть отелей и гостиниц Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Услуги по ранней брони выходят дешевле, чем у соседа, который купил всё то же самое накануне»

Сергей Иванов поделился советами, как сэкономить часть бюджета во время отдыха на фоне растущих цен. Он посоветовал заранее планировать свой отдых, так как это один из способов обеспечить экономию средств.

«Первое, что я предлагаю, — это заранее озаботиться своим отдыхом. Если заранее бронируешь авиабилеты, номер в гостинице или любые другие услуги, то это обходится дешевле, чем, допустим, у соседа, который купил всё то же самое накануне. Цена может отличаться в разы», — отметил Иванов.

Во-вторых, в Татарстане хорошо развита сеть пригородных электричек, на которых можно легко добраться до правого или левого берега Волги. «Там есть точки посещения, инфраструктура, средства размещения», — пояснил он.

Кроме того, можно пользоваться информационными ресурсами, мобильными приложениями. Например, бесплатное приложение для туристов Таtarstan Tourist Pass оснащено туристическим гидом, банковским приложением и программой лояльности, которая дает скидки в музеях, ресторанах, кафе и барах. Проект был запущен при поддержке бренда Visit Tatarstan («Центр развития туризма Республики Татарстан») и Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

«Надо пользоваться официальными ресурсами, и тогда у вас будет дешево, качественно и удобно», — заключил Сергей Иванов.

Часто условия размещения в глэмпингах соответствуют условиям в четырехзвездочном городском отеле, при этом всё это создается вдалеке от ресурсов Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Чашка кофе в центре города и чашка кофе на пике горы не может стоить одинаково»

Повышенный ценник на отдых в глэмпингах Татарстана обусловлен их удаленностью от городской инфраструктуры. Стоимость проживания в них варьируется от 3 до 25 тыс. рублей в сутки. Есть объекты и по демократической цене, так называемые сафари-тенты.

«Цены везде разные, — отметил Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, отвечая на вопрос модератора. — Сформировавшееся мнение, что всё это очень дорого, ошибочно. Надо понимать, что вы приезжаете на какую-то природную локацию. Она находится далеко от всех инженерных сетей, рабочей силы, и вам в этом месте создают очень комфортные условия».

По его словам, часто условия размещения в глэмпингах соответствуют условиям в четырехзвездочном городском отеле, при этом всё это создается вдалеке от ресурсов.

«Естественно, стоимость создания условий там гораздо выше, чем в центре города. У вас газовая труба проходит с вашим участком, рядом находится автобусная остановка и продукты никуда не надо ездить покупать. Поэтому при создании таких же условий на природе себестоимость этих услуг гораздо выше. Чашка кофе в центре города и чашка кофе на пике горы не может стоить одинаково», — пояснил он.

По словам спикера, уровень запроса среди татарстанцев на отдых на природе очень высок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Хочется оказаться в тишине, где телефон не звонит каждые три минуты»

Развитие глэмпингов произошло из-за пандемии коронавируса и действовавших на ее фоне ограничений на путешествия. По словам главы ведомства, здесь совпали два тренда — закрытие границ и федеральные меры поддержки, которые усилило развитие этих объектов.

«Такие объекты строятся быстро, от трех до девяти месяцев, и они позволяют создать относительно недорогой и качественный номерной фонд, куда можно поехать», — сказал Иванов.

По словам спикера, уровень запроса среди татарстанцев на отдых на природе очень высок.

«Запрос на отдых на природе всегда был, и он сейчас растет. Растет нагрузка на нас как на жителей больших городов. Нам хочется отдохнуть, оказаться в тишине, где телефон не звонит каждые три минуты. Послушать звук ветра, посидеть у костра. Таких вещей требуется больше с возрастанием цифровой нагрузки на людей, живущих в нашей стране», — полагает он.

В Бугульминском районе на берегу Карабашского водохранилища 1 июля открыли иммерсивный парк-отель «Новая земля» Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

«Необычный рельеф, холмы, свежий воздух в диковинку даже для жителей столицы»

Одна из новых точек притяжения для туристов, предпочитающих отдых на природе, появилась в Бугульминском районе на берегу Карабашского водохранилища. 1 июля здесь открыли иммерсивный парк-отель «Новая земля».

«Парк-отель находится на берегу Карабашского водохранилища. Красивейшие места! Вот эти холмы, тишина, свежий воздух, просто необычный рельеф — в диковинку даже для жителей нашей столицы. И таких мест в Татарстане очень много — это и Зеленодольский район, и Тетюшский, и Сабинский. В каждом районе есть много интересного, и практически везде создана инфраструктура», — отметил глава ведомства.

При этом инфраструктура наполнена разным контентом — где-то он культурно-исторический, где-то природный, где-то гастрономический, добавил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на создание парк-отеля «Новая земля» была направлена федеральная субсидия в размере 45 млн рублей, выигранная в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», и собственные средства. Глэмпинг обустраивается на территории действующих баз отдыха «Нептун», «Чайка» и «Дружба» на берегу «Карабашского моря».

«Камско-Устьинский — удивительный по красоте район с отелями, сыроварнями, виноградниками» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Камско-Устьинский — удивительный по красоте район с отелями, сыроварнями, виноградниками»

Путешествия в Камско-Устьинский, Чистопольский, Алексеевский, Мамадышский, Арский и Кукморский районы оставят множество приятных впечатлений у туристов, посещающих Татарстан. Глава Госкомитета по туризму Сергей Иванов рассказал о самых живописных и интересных маршрутах.

«Камско-Устьинский — удивительный по красоте район с отелями, сыроварнями, виноградниками. Следующее направление — это Чистополь, который вместе со своими музейными и архитектурными объектами переживает второе рождение. Сейчас там появляются новые объекты размещения, есть несколько инвестпроектов по строительству гостиниц и обустройству пляжной зоны», — отметил спикер.

Еще одним интересным направлением, по мнению Иванова, является Алексеевский район. «Удивительная история — здесь находится Билярск, фабрика ткачества, новые объекты, в том числе глэмпинги. Здесь очень хорошая команда, которая встречает и рассказывает обо всех достопримечательностях», — пояснил глава ведомства.

Иванов также посоветовал посетить Мамадышский район. По его словам, здесь невероятное переплетение культур: кряшенской, удмуртской, мордовской, татарской. Не менее интересными будут путешествия в Арский и Кукморский районы. Все перечисленные районы можно посетить по программе «Тысяча и одно удовольствие за выходные».

Помимо этого, имеются и традиционные точки притяжения Татарстана — Елабуга, Болгар и Свияжск, которые активно посещают все без исключения туристы, добавил спикер.

Активно развивается проект «Волжская тропа» — это сеть пешеходных маршрутов, идущих от парка Урицкого в городе Казани через озеро Лебяжье с выходом на правый берег Волги Фото предоставлено Институтом развития городов Татарстана

«По маршрутам пеших прогулок»

У жителей Татарстана есть много вариантов и для организации пеших путешествий. «На самом деле, очень много предложений. Я думаю, что человек, который любит такой вид отдыха, однозначно найдет для себя варианты», — подчеркнул Сергей Иванов, отвечая на вопрос о существующих в республике хайкинг-маршрутах.

«Такие вещи есть и в Елабужском районе. Это национальный парк „Нижняя Кама“, где есть небольшие по продолжительности маршруты прямо по заповеднику. Такие маршруты есть в Арском районе — это маршрут от города Арска до села Новый Кырлай», — рассказал он.

Активно развивается проект «Волжская тропа» — это сеть пешеходных маршрутов, идущих от парка Урицкого в городе Казани через озеро Лебяжье с выходом на правый берег Волги. Далее маршрут пролегает через Верхнеуслонский, Камско-Устьинский и Тетюшский районы.

Впрочем, по словам главы Госкомитета по туризму, сейчас не все эти маршруты имеют высокий класс обустройства (маркировку, удобные санузлы, остановки и так далее). «Скорее, на сегодняшний день это действительно просто маршруты, прогулки по природе», — признал он.

«Но проект „Волжской тропы“ предполагает создание именно благоустроенного маршрута, где вы сможете через определенное расстояние останавливаться, отдыхать, будут точки сервисные, то есть санузлы и все остальное», — подчеркнул Сергей Иванов.

В Татарстане, по оценке чиновника, существует еще множество мест для прогулок (например, для жителей Казани это Голубые озера и Лаишевский район). «Везде есть достопримечательности, между которыми можно пройти пешком. Главное — захотеть и двинуться», — заключил он.

Основной туристический поток Татарстана в 2023 году составляют жители Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Большинство туристов отмечают, насколько мы умеем окружить вниманием гостей»

Впрочем, туристы со всей России более активно посещают точки притяжения Татарстана, нежели сами татарстанцы, констатировал Иванов.

Основной туристический поток Татарстана в 2023 году составляют жители Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга. Также много туристов едут из регионов Приволжского федерального округа.

«Приезжают люди и из Владивостока, Хабаровского и Забайкальского краев, но, конечно, в меньшем количестве. Все туристы очень довольны, приятно отзываются о нашей инфраструктуре и людях, которые здесь живут», — отметил спикер. На данный момент перед Госкомитетом стоит задача привлекать туристов из зарубежных стран.

Глава госкомитета также перечислил три причины для путешествия по Татарстану.

«Первое — это наша история, это удивительный регион, где переплетаются ислам и православие, это соединение Востока и Запада. Данный факт подтверждается наличием объектов ЮНЕСКО. Второе — это национальная кухня, самая вкусная гастрономия в мире. Третье — это гостеприимство. Большинство туристов отмечают, насколько мы умеем окружить вниманием гостей», — заключил спикер.