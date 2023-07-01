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На берегу Карабашского водохранилища открыли иммерсивный парк-отель «Новая земля»
На берегу Карабашского водохранилища в Бугульминском районе запустили иммерсивный парк-отель «Новая земля». В церемонии открытия приняли участие председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и заместитель гендиректора ПАО «Татнефть» по социальному развитию Рустам Мухамадеев.
«Сегодня важный день не только для юго-востока, но и для всей республики. Мы открываем один из лучших объектов загородного отдыха, который есть в Татарстане. Радует уровень архитектурных решений, команда сумела создать красивое, уютное продуманное пространство. Уверен, сюда будут приезжать не только гости из Приволжского федерального округа, но и со всей России», — подчеркнул Сергей Иванов.
Пока реализован только первый этап масштабного туристического проекта. Возвели 30 модульных домов на территории базы отдыха «Дружба». Они рассчитаны на круглогодичный семейный отдых.
Благоустроили прилегающую территорию и террасу. Одновременно в парк-отеле смогут отдыхать 128 человек.
«Это первый туристический проект в Бугульминском районе такого масштаба, который реализуется благодаря господдержке в рамках национального проекта и колоссальных вложений инвестора. Уникальная логистика, аэропорт, железная дорога и наше „юго-восточное“ гостеприимство станут магнитом для притяжения гостей со всех регионов России. По своему уровню новый парк-отель должен стать одним из крупнейших в республике и других регионах страны», — отметил глава Бугульминского района Линар Закиров.
Второй этап строительства планируется завершить к лету 2024 года. К тому времени здесь создадут необходимую инфраструктуру, благоустроят территорию, построят SPA-комплекс с открытым бассейном и ресторан на берегу Карабашского моря. Всего будет создано 180 номеров различных категорий. Полностью сдать комплекс обещают до 2025 года.
На создание парк-отеля была направлена федеральная субсидия в размере 45 млн рублей, выигранная в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», и собственные средства.
Глэмпинг обустраивается на территории действующих баз отдыха «Нептун», «Чайка» и «Дружба» на берегу Карабашского моря.
Интерес к этой территории в компании объяснили «развитой инфраструктурой». Также очень комфортно, что в Бугульме есть собственный аэропорт, удобно добираться из Москвы и ряда других российских городов.
Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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