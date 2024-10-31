Вышитую карту Татарстана в День народного единства торжественно передадут в фонд Нацмузея

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В музеях Республики Татарстан с 3 на 4 ноября пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». В этом году она совпадает с Днем народного единства и приурочена к нему, подчеркнул на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Министерства культуры Татарстана Айрат Файзрахманов.

«Одним из центральных событий „Ночи искусств“ в Республике Татарстан будет передача вышитой карты Татарстана, которую в прошлом году совместно создали районы республики, в фонды Национального музея республики», — сообщил Файзрахманов.

На карте, напомнил он, отражены культурные особенности районов Татарстана. Собранная из фрагментов, которые изготавливали мастерицы в муниципалитетах, она была представлена на одном из этнофестивалей Раису РТ Рустаму Минниханову.