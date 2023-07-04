«Узором вышита история»: Казань представила вышитую карту Татарстана

На базе ГБУ «Таткультресурсцентр» представили уникальную вышитую карту Татарстана. На одном полотне представлены все 43 района и два городских округа республики. На творческой встрече мастерицы рассказали о техниках вышивки и символизме изображений, а также показали процесс создания карты.

«Для нас проект „Вышитая карта Татарстана” — это интересный этап культурной жизни, где мы путем совместной работы многому научились, а также вместе окунулись в историю и культуру. Каждый район Татарстана уникален и вносит свой вклад в развитие республики. Вашу карту нужно обязательно показать людям, чтобы каждый татарстанец знал, какое богатство у нас есть», — оценил произведение декоративно-прикладного искусства заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

По словам заместителя директора по научной и исследовательской деятельности ГБУ «Таткультресурсцентр» Гульназ Латыповой, идея создания вышитой карты Татарстана возникла после того, как в декабре прошлого года в Москве было представлено полотно, которое объединяло все субъекты России, включая присоединенные после плебисцитов регионы. В создании вышитой карты России участвовало более 200 мастериц.

«Проект стартовал в феврале этого года. За это время сложилось целое сообщество вышивальщиц Татарстана. Безусловно, были те, у кого уже был опыт в подобном ремесле, но были и мало обученные. При создании полотна наши мастерицы учитывали культурно-исторические и географические особенности, в том числе места исторической памяти и наличие личностей, которые прославили свои районы», — заметила Латыпова.

В создании полотна приняли участие народные и самодеятельные мастера, профессиональные художники-прикладники, которые владеют вышивальным искусством. Проект «Вышитая карта Татарстана» подходит к завершению: рукодельницы шьют полотенца — реплики старинных образцов из краеведческих музеев и частных коллекций. При этом каждый район демонстрирует тот стиль традиционной вышивки, который характерен именно для конкретной территории.

«На карте Чистопольского района республики мы решили отразить четыре исторических объекта, два из них религиозные — Никольский собор и мечеть „Нур”. На полотне мы также показали часы часового завода „Восток” и производственную компанию „Бетар”. При работе я использовала различные техники — вышивала гладью, а также тамбурным швом. Различными узорами мы вышили историю народов Татарстана, в которой отразили ее историческое богатство», — рассказала о своей работе мастерица Альмира Мазитова.

Увидеть готовую вышитую карту Татарстана можно будет с 15 по 23 июля в Казани и Болгаре, где пройдет фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении».

Проект приурочен к Году национальных культур и традиций, объявленному в Татарстане по решению Раиса РТ Рустама Минниханова. Его цели — укрепление единства многонационального народа республики, творческий рост и объединение мастеров, которые занимаются декоративно-прикладным искусством, сохранение традиций национальной вышивки.

«Через полвека эта карта станет ценнейшим предметом, который сможет рассказать нашим потомкам об историческом и культурном наследии Татарстана. Задача, стоявшая перед рукодельницами, была действительно непростой: они были должны не только научиться тамбурному шву, но и изучить материалы своего района, в том числе биографии известных местных деятелей, исторические объекты и особенности национального колорита», — отметила главный дизайнер и соучредитель бренда BURO BANU Элара Шайхи.

Инициаторами акции стали Министерство культуры Татарстана и Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Татарстан». Непосредственным организатором проекта является ГБУ «Таткультресурсцентр».