Вышел новый клип «CалаваTik»ов «Саннар» из спектакля «Тыпырдык»

Видео на новую песню «CалаваTik»ов «Саннар» («Цифры») вышло сегодня в интернете. Автором слов песни, взятой из спектакля «Тыпырдык», выступила Резеда Губаева, композитором – Эльмир Низамов.

Как напомнила главный редактор журналов «Салават Купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина, «CалаваTik»и уже исполнили несколько песен из спектакля «Тыпырдык». По ее словам, дети хорошо приняли видео на песни «Салават күпере» («Радуга»), «Планеталар» («Планеты»), «Ел фасыллары» («Времена года»). «Цифры на YouTube подтверждают это», – говорит она. Так, песня «Планеты» набрала 88 тысяч просмотров.

По мнению Файзуллиной, успех песен из спектакля «Тыпырдык» заключается в том, что они написаны легким и понятным языком. «Мелодия оказывает сильное влияние и на малышей. Под эти песни дети с удовольствием танцуют, двигаются», – продолжает главред.

Она добавляет, что главной целью спектакля «Тыпырдык» было создание популярных татарских песен для детей. «Сначала мы определились со списком песен, потом вокруг них придумали сюжет спектакля», – говорит Файзуллина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «СалаваТік»и представили новый клип ко Дню Республики Татарстан.