«СалаваТік»и представили новый клип ко Дню Республики Татарстан

Группа «СалаваТік»и подготовила подарок для своих юных зрителей ко Дню Республики Татарстан и города Казани. На Youtube-канале группы вышло новое видео на песню «Мин яратам сине, Татарстан!» («Я люблю тебя, Татарстан!»).

Автором текста песни стал Роберт Ракипов, музыку сочинил Роберт Андреев.

«Мы записали с «СалаваТік»ами очень красивую песню, которая известна не только татарам, но и людям других национальностей, проживающим в республике, в исполнении известного татарского певца Салавата Фатхутдинова», – рассказала главный редактор журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

Так как в тексте звучат имена выдающихся личностей – Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля и других – песня в исполнении детей никого не оставит равнодушным, заверила она.

«Надеемся, что этот клип наберёт много просмотров», − добавила Файзуллина.

В съемках клипа приняли участие маленькие фанаты группы – воспитанники детского сада №24 «Энжекэй» города Казани. Они пели вместе и танцевали вместе с «СалаваТік»ами.

Руководитель детсада Айгуль Марданова подчеркнула, что с группой ребята знакомы с самых первых выступлений. «В свободное время, играя в игры, повторяем песни, поем, – добавила она. – Съемкам в клипе были рады и дети, и их родители. Дети с удовольствием исполнили красивую песню с любимой группой».

Напомним, 1 сентября в Старо-Татарской слободе состоится большой праздничный концерт «СалаваТік»ов. Гостей праздника ждут красивые песни и танцы, интерактивные игры, а также книжная ярмарка.