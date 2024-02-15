Выручка «Яндекса» выросла в полтора раза в 2023 году

Выручка «Яндекса» в 2023 году составила 800,1 млрд рублей, что на 53% больше, чем в 2022-м. При этом конкретно за 4 квартал «IT-гигант» получил 249,5 млрд рублей выручки (+51% относительно того же периода 2022-го). Такие данные следуют из отчета компании.

Скорректированная чистая прибыль за 2023 год – 27,4 млрд рублей (+155%), а конкретно за 4 квартал прошлого года – 11,8 млрд рублей.

Также на четверть (+26%) увеличилось количество сотрудников в компании – до 26,4 тыс. человек. Также в полтора раза (+58%) в 4 квартале 2023-го выросло число подписчиков в «Плюсе» — 30,4 млн человек (в сравнении с тем же кварталом 2022 года).

Общая поисковая доля «Яндекса» в 4 квартале достигла 63,8%, (+1,2 п.п. за год).

Ранее сообщалось, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского «Яндекса».