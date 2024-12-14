Выручка сельхозпотребкооперативов Татарстана за пять лет выросла более чем в два раза

За последние пять лет число сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Татарстане выросло с 150 до 208, а их денежная выручка — с 6,6 до 15 млрд рублей (согласно прогнозам). Об этом в Доме Правительства РТ рассказал глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

Совещание со всеми муниципалитетами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе руководителя РТ.

Этот формат работы с малыми формами хозяйствования является одним из наиболее эффективных. По данным министра, в 2024 году на поддержку кооперации в регионе были предусмотрены гранты и субсидии на общую сумму в 346 млн рублей. Средства в том числе пошли на субсидирование национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», поддержку начинающим и действующим кооперативам и возведение ферм.

Также министр напомнил о других форматах работы с малыми формами хозяйствования. Это в том числе проект «Фермерский островок», благодаря которому татарстанцы могут реализовывать свою продукцию на ярмарках и в магазинах; закупка продукции предприятиями Татпотребсоюза, программа «Сельский магазин», сельхозярмарки.