Личные и фермерские хозяйства произвели 40% валовой сельхозпродукции Татарстана

С января по октябрь личные подсобные и фермерские хозяйства произвели валовой продукции сельского хозяйства на 112,7 млрд рублей, что составляет 40% от всех категорий. В регионе действуют 417 ЛПХ и 2,5 тысячи фермеров, рассказал в Доме Правительства РТ глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

По данным Зяббарова, на малые формы хозяйствования пришлось 610 тысяч тонн молока, 81 тысяча тонн мяса, более 300 миллионов штук яиц, 881 тысяча тонн зерна, 758 тысяч тонн картофеля и 185 тысяч тонн овощей.

Совещание со всеми муниципалитетами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе руководителя РТ.