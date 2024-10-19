Выручка отрасли животноводства в Татарстане выросла на 19%

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В Татарстане за девять месяцев текущего года выручка сельхозорганизаций от реализации продукции животноводства составила 89,8 млрд рублей, увеличившись на 19% по сравнению с прошлым годом. Об этом на совещании в Доме Правительства республики рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Провел традиционное совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. Участие в мероприятии также приняли Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В целом сельхозформирования республики получили с начала года от реализации сельскохозяйственной продукции 126,9 млрд рублей выручки. Это на 17% больше по сравнению с 2023-м.

По словам докладчика, реализация молока принесла сельхозпроизводителям более 42 млрд рублей, скота и птицы — 38,1 млрд, а яиц — 8,4 млрд.

В Татарстане надоено 1 млн. 331 тыс. тонн молока, что составляет 106% к уровню 2023 года. Скота и птицы выращено 308 тыс. тонн — это 101% к предыдущему году. Яиц произведено 984 млн штук — на 4% больше по сравнению с 2023-м.