В Татарстане осталось убрать более половины площадей под кукурузой

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В Татарстане осталось убрать 30,5 тыс. гектаров площадей из 50 тыс., отведенных под кукурузу на зерно (61% от плана). Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. Участие в мероприятии также приняли Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, продолжается уборка и других поздних культур. Так, из 212 тыс. гектаров, отведенных под подсолнечник, еще предстоит обмолотить 51,4 тыс. (24% от уборочной площади). Овощи еще не убраны на 110 гектарах, что составляет 6% от плана.

Кроме того, сахарная свекла еще не убрана на 12,8 тыс. гектаров из 55,6 тыс. (это 23% от плановых площадей). В частности, серьезный объем работ предстоит хозяйствам Буинского (3124 гектаров), Тетюшского (2450), Сармановского (2225) и Заинского (967) районов.

На сегодняшний день накопано 1,9 млн. тонн корнеплодов из плановых 2,5 млн. Средняя урожайность равняется 462 ц/га. Параллельно в регионе организована переработка сахарной свеклы. На заводы завезено 876 тыс. тонн корнеплодов, с начала сезона переработано 606 тыс. тонн, произведено 83 тыс. тонн сахара нового урожая, уточнил Зяббаров.