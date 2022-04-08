Выручка группы «КАМАЗ» в 2021 году достигла 272 млрд рублей

Консолидированная выручка группы «КАМАЗ» по международным стандартам финансовой отчетности в 2021 году составила 271,8 млрд рублей – это на 25% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба предприятия.

«Существенные темпы роста выручки обусловлены увеличением продаж грузовых автомобилей на внутреннем рынке, устойчивым спросом на первую модель новейшей линейки автомобилей К5 – КАМАЗ-54901 и увеличением объемов реализации пассажирского транспорта (автобусы, электробусы)», – говорится в сообщении пресс-службы.

Инвестиции в модернизацию и освоение новых технологий составили 17 млрд рублей, или 6% от выручки.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль группы по МСФО по итогам 2021 года составила 4,6 млрд рублей – это в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

На внутренних и внешних рынках было реализовано 44 609 грузовых автомобилей. Доля предприятия на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн составила 44%.