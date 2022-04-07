КАМАЗ увеличил чистую прибыль по МСФО в 2021 году в 1,5 раза

Чистая прибыль группы «КАМАЗ» по итогам 2021 года составила 4,6 млрд рублей – это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Группа получила 271,8 млрд рублей выручки – она выросла на 25%.

«Существенные темпы роста выручки обусловлены увеличением продаж грузовых автомобилей на внутреннем рынке, устойчивым спросом на первую модель новейшей линейки автомобилей К5 – КАМАЗ-54901 и увеличением объемов реализации пассажирского транспорта (автобусы, электробусы)», – говорится в сообщении пресс-службы.

Инвестиции в модернизацию и освоение новых технологий составили 17 млрд рублей или 6% от выручки.

На внутренних и внешних рынках было реализовано 44 тыс. 609 грузовых автомобилей. Доля предприятия на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн составила 44%.

В отчете говорится, что в феврале Европейский Союз (ЕС) ввел санкции в отношении ПАО «КАМАЗ» и ряда других российских компаний. «Санкции направлены на ограничение возможностей по привлечению финансирования в странах ЕС, продаж на территории ЕС и поставок комплектующих из соответствующих стран. Результатом вышеупомянутых событий, касающихся общей экономической ситуации, и санкций, введенных в отношении ПАО «КАМАЗ», могут стать сокращение операционной деятельности группы и производства некоторых видов продукции, связанной с поставками зарубежных комплектующих», – отмечается в отчете.

Компания проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности группы, а также при поддержке Правительства РФ реализует мероприятия, направленные на устойчивое функционирование и развитие деятельности.