Вырубку деревьев на трассе М7 в районе Челнов и Нижнекамска компенсируют в 2024 году

В течение 2024 года завершится компенсационная посадка деревьев, вырубленных при строительстве трассы М7 на участке, идущем в обход Набережных Челнов и Нижнекамска. В том числе будут компенсированы деревья, вырубленные в Корабельной роще в Нижнекамском районе, сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Компенсационная посадка зеленых насаждений будет выполнена на 260 га. Она началась в прошлом году на территориях Елабужского и Нижнекамского районов. В этом году работы будут завершены. Территории согласованы с муниципалитетом и с нами», — сказал глава ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 15 апреля в Татарстане открылся лесокультурный сезон. За это время в республике планируют провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 2,5 тыс. га,