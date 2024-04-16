Минлесхоз: Татарстан готов к пожароопасному сезону 2024 года в лесах

Новый пожароопасный сезон в лесах Татарстана открылся 15 апреля. В регионе разработан сводный план тушения таких возгораний, сообщил сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

В целом республика готова к пожароопасному сезону 2024 года, уверен министр.

«Заключен контракт на оказание услуг по авиапатрулированию лесного фонда республики с ООО „Авиакомпания Скайрус“, тип воздушного судна — Cessna 172. Всего в этом году предусмотрено 304 летных часа. Авиационное патрулирование лесов будет проводиться по четырем маршрутам, их общая протяженность составляет более 2 тыс. километров. Усовершенствованы маршруты патрулирования, сокращена длительность самого длительного маршрута — будет 5 часов вместо 7, также улучшен обзор территории и сохранен охват муниципальных районов», — рассказал он.

Авиационный мониторинг охватывает площадь более 1,2 млн гектаров, а это практически весь лесной фонд.

По данным Кузюрова, заключение о готовности было дано по итогам проверки, проведенной специалистами Департамента лесного хозяйства по ПФО. Проверка лесопожарных станций прошла в конце марта, особое внимание было уделено укомплектованности специальной техникой, оборудованием и другими средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, состоянию зданий и сооружений, подготовке личного состава и наличию необходимой технической документации.

Отметим, что в прошлом году пожароопасный сезон в Татарстане был открыт 1 апреля и закрыт 13 октября, его продолжительность составила 196 дней.