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Выпускники Казани улучшили средний балл ЕГЭ по девяти предметам
По сравнению с 2023 годом выпускники столицы Татарстана улучшили средний балл ЕГЭ по биологии, химии, физике, истории, литературе, английскому, французскому и немецкому языкам. Об этом сообщил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов на августовской педконференции.
«Профильную математику казанские выпускники написали лучше, чем в прошлом году. Средний показатель по этому предмету составил 70,5, что на семь баллов больше, чем в прошлом году», — рассказал докладчик.
Ризванов добавил, что средний балл по русскому языку составил 67,1. По сравнению с прошлым годом он стал ниже на четыре балла. «Это общероссийская тенденция. Потенциал наших учеников выше. Уверен, мы можем показать лучшие результаты», — подчеркнул он.
Результаты ЕГЭ по обществознанию, информатике и географии оказались чуть ниже, чем в прошлом году. Это также соответствует республиканским и российским показателям, констатировал начальник Управления образования.
По его словам, сто баллов на ЕГЭ получили 159 школьников. При этом количество стобалльников увеличилось на 70 человек по сравнению с 2023 годом.
Девять выпускников набрали по 200 баллов за два предмета. Одна выпускница получила 398 баллов по итогам сдачи четырех экзаменов.
В этом году государственная итоговая аттестация прошла для 19 тыс. выпускников, из них 13 тыс. были девятиклассниками и более 5,5 тыс. — одиннадцатиклассниками.
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