Выпускники Казани улучшили средний балл ЕГЭ по девяти предметам

По сравнению с 2023 годом выпускники столицы Татарстана улучшили средний балл ЕГЭ по биологии, химии, физике, истории, литературе, английскому, французскому и немецкому языкам. Об этом сообщил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов на августовской педконференции.

«Профильную математику казанские выпускники написали лучше, чем в прошлом году. Средний показатель по этому предмету составил 70,5, что на семь баллов больше, чем в прошлом году», — рассказал докладчик.

Ризванов добавил, что средний балл по русскому языку составил 67,1. По сравнению с прошлым годом он стал ниже на четыре балла. «Это общероссийская тенденция. Потенциал наших учеников выше. Уверен, мы можем показать лучшие результаты», — подчеркнул он.

Результаты ЕГЭ по обществознанию, информатике и географии оказались чуть ниже, чем в прошлом году. Это также соответствует республиканским и российским показателям, констатировал начальник Управления образования.

По его словам, сто баллов на ЕГЭ получили 159 школьников. При этом количество стобалльников увеличилось на 70 человек по сравнению с 2023 годом.

Девять выпускников набрали по 200 баллов за два предмета. Одна выпускница получила 398 баллов по итогам сдачи четырех экзаменов.