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Выпускники из Лисичанска, учившиеся в Елабуге, приехали на каникулы в родной город
Лисичанские выпускники елабужской школы «Университетская» приехали на каникулы в родной город. Ребята планируют пробыть на родине до середины августа, после чего вернуться в Татарстан, где продолжат обучение в различных вузах республики и российских регионов.
Кроме того, еще 25 школьников из Лисичанска, окончивших школу в Елабуге, остались в Татарстане. Кто-то из них решил отдохнуть, а кто-то устроился на работу, чтобы помочь родителям в их подготовке к осенней сессии.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в январе полсотни старшеклассников из Лисичанска приехали в Татарстан оканчивать школу и поступать в вузы.
Восполнить пробелы в знаниях и получить билет в будущее вызвалось им помочь руководство школы Елабужского университета КФУ. Здесь ребятам предоставили комнаты в общежитии со всеми удобствами.
Все это время дети учились и проживали в комфортных условиях, готовились к сдаче единого государственного экзамена, который дал им возможность поступить в высшие учебные заведения России.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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