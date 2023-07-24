Выпускники из Лисичанска, учившиеся в Елабуге, приехали на каникулы в родной город

Лисичанские выпускники елабужской школы «Университетская» приехали на каникулы в родной город. Ребята планируют пробыть на родине до середины августа, после чего вернуться в Татарстан, где продолжат обучение в различных вузах республики и российских регионов.

Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, еще 25 школьников из Лисичанска, окончивших школу в Елабуге, остались в Татарстане. Кто-то из них решил отдохнуть, а кто-то устроился на работу, чтобы помочь родителям в их подготовке к осенней сессии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в январе полсотни старшеклассников из Лисичанска приехали в Татарстан оканчивать школу и поступать в вузы.

Восполнить пробелы в знаниях и получить билет в будущее вызвалось им помочь руководство школы Елабужского университета КФУ. Здесь ребятам предоставили комнаты в общежитии со всеми удобствами.

Все это время дети учились и проживали в комфортных условиях, готовились к сдаче единого государственного экзамена, который дал им возможность поступить в высшие учебные заведения России.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.