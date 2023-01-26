«Мы боялись идти в школу под бомбежками»: в Татарстане детей из Лисичанска готовят к ЕГЭ

Полсотни старшеклассников из Лисичанска приехали в Татарстан оканчивать школу и поступать в вузы. За четыре месяца они должны восполнить огромные пробелы в знаниях, ведь в последний раз они садились за парты еще до начала СВО на Украине. «Татар-информу» удалось узнать у детей, чем отличаются наши школы от украинских и что им пришлось пережить.

В школьной программе акцент сделан на таких предметах, как математика, история, обществознание и, конечно же, русский язык. Его у себя на родине ребята практически не изучали

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Много часов русского языка – его ребята в Лисичанске почти не изучали

Несколько минут на то, чтобы созвониться со своими родными, сказать им о том, как сильно они по ним скучают, и снова вернуться к урокам – в таком режиме пройдут ближайшие несколько месяцев учеников 11-х классов, которые приехали в Татарстан из подшефного Лисичанска. За короткий период ребята должны совершить практически невозможное – освоить программу 10 и 11 классов, успешно сдать государственный экзамен и поступить в вузы.

Ребятам предоставили комнаты в общежитии со всеми удобствами Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помочь им восполнить пробелы в знаниях, обрести уверенность в себе и получить билет в будущее вызвалось руководство школы Елабужского университета КФУ. Здесь ребятам предоставили комнаты в общежитии со всеми удобствами. В школьной программе акцент сделан на таких предметах, как математика, история, обществознание и, конечно же, русский язык. Его у себя на родине ребята практически не изучали. Рассказывали, что в каких-то школах изучение русского языка было сведено к минимуму, в некоторых его не преподавали вовсе.

Помочь им восполнить пробелы в знаниях, обрести уверенность в себе и получить билет в будущее вызвалось руководство школы Елабужского университета КФУ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Для этих ребят мы разработали отдельный учебный план, так как есть некоторые сложности в организации их обучения. Восполнить пробелы и закрепить знания – наша главная задача. Программа обучения состоит из двух частей и будет занимать весь день. В первую половину дня дети будут заниматься с учителями, во вторую – со студентами-волонтерами, которые помогут лисичанским школьникам закрепить пройденный урок», – рассказала директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон.

Елена Мерзон: «В первую половину дня дети будут заниматься с учителями, во вторую – со студентами-волонтерами, которые помогут лисичанским школьникам закрепить пройденный урок» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Об истории России мы практически ничего не знаем»

Выпускниками университетской школы станут 50 одиннадцатиклассников из Лисичанска. Их разделили на два класса. По признанию учителей, при подготовке к урокам с ними сталкиваются с некоторыми трудностями. К примеру, они никогда не видели бланки ЕГЭ, многие задания для них оказались непонятны.

Одна из учениц Карина рассказала, что российская школьная программа сильно отличается от украинской. К примеру, искажены исторические факты, те, что касаются России, не упоминаются совсем. Русский язык девочка почти не изучала…

Карина рассказала, что российская школьная программа сильно отличается от украинской Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В некоторых наших школах не было русского языка и литературы вообще. Мы старались учить предметы самостоятельно. Приехав сюда, мы поняли, насколько много мы упустили. Здесь изучение языка более углубленное. Историю России мы не изучали вообще, нам рассказывали только о всемирной», – рассказала Карина.

К предстоящим трудностям – бессонным ночам, бесконечным занятиям – старшеклассница абсолютно готова. Карина уже выбрала предметы, которые ей необходимо будет изучить для поступления в вуз, – это химия, физика, биология. Школьница мечтает стать анестезиологом и надеется, что сможет поступить в Казанский медицинский университет.

Школьница часто созванивается с мамой и делится с ней своими впечатлениями Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Самые страшные прилеты были 8 марта»

Об ужасах, которые пришлось пережить у себя на родине, Карина вспоминает со слезами на глазах. Обстрелы, прилеты, холод, отсутствие воды, тепла и света – на долю хрупкой школьницы и ее сверстников выпало немало бед. Некоторые воспоминания бросают ее в дрожь до сих пор...

«Было очень страшно. В нашем доме не было подвала, некуда было бежать, чтобы спрятаться. Приходилось прятаться в школе. Первые дни прилетов не было, самые активные боевые действия начались потом. Особенно запомнилось 8 марта...» – прослезилась девушка.

С момента начала военной спецоперации все школьники перешли на дистанционное обучение. На улицах города местные жители старались не появляться. Затем в городе пропали свет и интернет – обучение в школах практически сошло на нет, рассказала Карина.

«Последнее время мы учились один раз в неделю. Начались стрельбы, прилеты, мы перестали посещать школу. Если и приходили, то на полчаса. Некоторые учителя тоже не приезжали, так как то было холодно, то бывали прилеты. Ехать было страшно», – добавила она.

Карина добавила, что не раз в украинских сводках видела новости о том, что детей из Лисичанска насильно вывозят в Россию. Но это не так, уверяет она. Этой поездки дети ждали с большим нетерпением Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тяжелее всего, уезжая в Татарстан, вспоминает Карина, было расставаться с родными. Дома у нее остались родители, младший брат и бабушки. Школьница часто созванивается с мамой и делится с ней своими впечатлениями. В Татарстан Карина приехала не впервые, в августе прошлого года ей удалось побывать в столице, когда она вместе с другими детьми из Лисичанска получила путевку в лагерь.

«Люди здесь очень приветливые, доброжелательные. Все хотят с нами познакомиться. Некоторые предлагают нам свою помощь. Это было очень неожиданно, и мы всем за это очень благодарны», – отметила школьница.

Она добавила, что не раз в украинских сводках видела новости о том, что детей из Лисичанска насильно вывозят в Россию. Но это не так, уверяет она. Этой поездки дети ждали с большим нетерпением.

Ребята могут посещать различные кружки, спортивные секции, также с ними работают психологи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы вырвали их из этой клоаки и вернули им счастливое детство»

Уроки в школе и на дому не единственное, чем занимаются лисичанские школьники в стенах университетской школы Елабуги. Здесь ребята могут посещать различные кружки, спортивные секции, также с ними работают психологи.

«Дети находятся под постоянным контролем педагогов. Мы помогаем им не только получить достойные знания для поступления в вузы, но и адаптироваться. Руководство школы организовывает для них экскурсии. Здесь они укрыты нашим теплом и заботой. Нам удалось выдернуть их из этой клоаки и вернуть им счастливое детство. Мы дали им возможность под мирным небом окончить школу», – отметила учительница лисичанской школы, куратор Алевтина Микильченко.

Стоит отметить, что ребята из Лисичанска будут сдавать экзамены на равных с татарстанскими детьми. Поступить в вузы школьники смогут только после успешной сдачи ЕГЭ.