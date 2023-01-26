«Мы боялись идти в школу под бомбежками»: в Татарстане детей из Лисичанска готовят к ЕГЭ
Полсотни старшеклассников из Лисичанска приехали в Татарстан оканчивать школу и поступать в вузы. За четыре месяца они должны восполнить огромные пробелы в знаниях, ведь в последний раз они садились за парты еще до начала СВО на Украине. «Татар-информу» удалось узнать у детей, чем отличаются наши школы от украинских и что им пришлось пережить.
Много часов русского языка – его ребята в Лисичанске почти не изучали
Несколько минут на то, чтобы созвониться со своими родными, сказать им о том, как сильно они по ним скучают, и снова вернуться к урокам – в таком режиме пройдут ближайшие несколько месяцев учеников 11-х классов, которые приехали в Татарстан из подшефного Лисичанска. За короткий период ребята должны совершить практически невозможное – освоить программу 10 и 11 классов, успешно сдать государственный экзамен и поступить в вузы.
Помочь им восполнить пробелы в знаниях, обрести уверенность в себе и получить билет в будущее вызвалось руководство школы Елабужского университета КФУ. Здесь ребятам предоставили комнаты в общежитии со всеми удобствами. В школьной программе акцент сделан на таких предметах, как математика, история, обществознание и, конечно же, русский язык. Его у себя на родине ребята практически не изучали. Рассказывали, что в каких-то школах изучение русского языка было сведено к минимуму, в некоторых его не преподавали вовсе.
«Для этих ребят мы разработали отдельный учебный план, так как есть некоторые сложности в организации их обучения. Восполнить пробелы и закрепить знания – наша главная задача. Программа обучения состоит из двух частей и будет занимать весь день. В первую половину дня дети будут заниматься с учителями, во вторую – со студентами-волонтерами, которые помогут лисичанским школьникам закрепить пройденный урок», – рассказала директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон.
«Об истории России мы практически ничего не знаем»
Выпускниками университетской школы станут 50 одиннадцатиклассников из Лисичанска. Их разделили на два класса. По признанию учителей, при подготовке к урокам с ними сталкиваются с некоторыми трудностями. К примеру, они никогда не видели бланки ЕГЭ, многие задания для них оказались непонятны.
Одна из учениц Карина рассказала, что российская школьная программа сильно отличается от украинской. К примеру, искажены исторические факты, те, что касаются России, не упоминаются совсем. Русский язык девочка почти не изучала…
«В некоторых наших школах не было русского языка и литературы вообще. Мы старались учить предметы самостоятельно. Приехав сюда, мы поняли, насколько много мы упустили. Здесь изучение языка более углубленное. Историю России мы не изучали вообще, нам рассказывали только о всемирной», – рассказала Карина.
К предстоящим трудностям – бессонным ночам, бесконечным занятиям – старшеклассница абсолютно готова. Карина уже выбрала предметы, которые ей необходимо будет изучить для поступления в вуз, – это химия, физика, биология. Школьница мечтает стать анестезиологом и надеется, что сможет поступить в Казанский медицинский университет.
«Самые страшные прилеты были 8 марта»
Об ужасах, которые пришлось пережить у себя на родине, Карина вспоминает со слезами на глазах. Обстрелы, прилеты, холод, отсутствие воды, тепла и света – на долю хрупкой школьницы и ее сверстников выпало немало бед. Некоторые воспоминания бросают ее в дрожь до сих пор...
«Было очень страшно. В нашем доме не было подвала, некуда было бежать, чтобы спрятаться. Приходилось прятаться в школе. Первые дни прилетов не было, самые активные боевые действия начались потом. Особенно запомнилось 8 марта...» – прослезилась девушка.
С момента начала военной спецоперации все школьники перешли на дистанционное обучение. На улицах города местные жители старались не появляться. Затем в городе пропали свет и интернет – обучение в школах практически сошло на нет, рассказала Карина.
«Последнее время мы учились один раз в неделю. Начались стрельбы, прилеты, мы перестали посещать школу. Если и приходили, то на полчаса. Некоторые учителя тоже не приезжали, так как то было холодно, то бывали прилеты. Ехать было страшно», – добавила она.
Тяжелее всего, уезжая в Татарстан, вспоминает Карина, было расставаться с родными. Дома у нее остались родители, младший брат и бабушки. Школьница часто созванивается с мамой и делится с ней своими впечатлениями. В Татарстан Карина приехала не впервые, в августе прошлого года ей удалось побывать в столице, когда она вместе с другими детьми из Лисичанска получила путевку в лагерь.
«Люди здесь очень приветливые, доброжелательные. Все хотят с нами познакомиться. Некоторые предлагают нам свою помощь. Это было очень неожиданно, и мы всем за это очень благодарны», – отметила школьница.
Она добавила, что не раз в украинских сводках видела новости о том, что детей из Лисичанска насильно вывозят в Россию. Но это не так, уверяет она. Этой поездки дети ждали с большим нетерпением.
«Мы вырвали их из этой клоаки и вернули им счастливое детство»
Уроки в школе и на дому не единственное, чем занимаются лисичанские школьники в стенах университетской школы Елабуги. Здесь ребята могут посещать различные кружки, спортивные секции, также с ними работают психологи.
«Дети находятся под постоянным контролем педагогов. Мы помогаем им не только получить достойные знания для поступления в вузы, но и адаптироваться. Руководство школы организовывает для них экскурсии. Здесь они укрыты нашим теплом и заботой. Нам удалось выдернуть их из этой клоаки и вернуть им счастливое детство. Мы дали им возможность под мирным небом окончить школу», – отметила учительница лисичанской школы, куратор Алевтина Микильченко.
Стоит отметить, что ребята из Лисичанска будут сдавать экзамены на равных с татарстанскими детьми. Поступить в вузы школьники смогут только после успешной сдачи ЕГЭ.