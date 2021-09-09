Выпускники Болгарской исламской академии смогут получать светское образование

Болгарская исламская академия в этом году планирует аккредитовать программу для магистратуры по теологии, что позволит выпускникам получать кроме религиозного светское образование, сообщил и.о. ректора Болгарской исламской академии Айнур Тимерханов в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж».

В этом году в магистратуру поступили 25 человек, в докторантуру — 15.

«Мы видим, что с каждым годом все больше приходит людей очень подготовленных, как в плане языка, так и в плане религиозных знаний, люди, которые имеют большой опыт работы в муфтиятах, в исламских учебных заведениях, имеют огромный административный опыт работы. И я надеюсь, что этот набор даст очень хорошие результаты буквально через 2-3 года», — отметил Тимерханов.

Всего в Болгарской исламской академии в этом году будут обучаться 115 студентов по исламским наукам на уровне магистратуры и докторантуры.

В этом году академия набрала 12 слушателей из числа студентов академии на программу магистратуры по теологии. Программа полностью соответствует федеральным государственным образовательным стандартам.

Глава академии пояснил, что по направлению подготовки служителей и религиозного персонала для религиозных организаций выпускники получают диплом в области исламских наук. Это диплом установленного образца, то есть негосударственного.

«В этом году в октябре мы планируем пройти аккредитацию программы, и выпускники смогут получить диплом государственного образца. То есть студенты получают одновременно и религиозное фундаментальное образование, и светское теологическое образование. При выпуске у них может быть два вида дипломов — негосударственный по религиозным дисциплинам и государственный по теологии. Такой подход, когда мы вооружаем выпускников дополнительным инструментом, обеспечивает более высокую конкурентоспособность в плане трудоустройства. Хотя с трудоустройством наших выпускников мы не испытываем никаких проблем», — сказал Тимерханов.

Полная версия интервью опубликована на сайте «Татар-информ».